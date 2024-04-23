США готують пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів — Reuters

Сполучені Штати наразі готують пакет військової підтримки для України загальною сумою 1 мільярд доларів.
Про це повідомило Reuters з посиланням на джерела.
Як зазначили два американські генерали у коментарі агентству, відповідна допомога стане першою із нового законопроєкту, за який Сенат США голосуватиме найближчим часом.
До пакета підтримки ввійдуть:
- транспортні засоби;
- боєприпаси для ЗРК Stinger;
- снаряди для HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;
- протитанкові ракети для TOW і Javelin;
- інша зброя, яку "можна негайно використовувати на полі бою".
Що відомо про законопроєкт допомоги Україні
Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.
Напередодні у Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.
16 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.