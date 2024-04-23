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Як Росія впливає на країни Африки та вербує іноземних найманців до лав Збройних сил
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Як Росія впливає на країни Африки та вербує іноземних найманців до лав Збройних сил

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Непальські солдати
Непальські солдати беруть участь у параді з нагоди Дня Республіки в Катманду, Непал, у неділю, 24 квітня 2011 року. AP/Binod Joshi

У той час, як російська пропаганда розповідає про іноземців у рядах української армії, сама ж Росія має різнобарвʼя культур у своїх Збройних силах. На початку вторгнення неодноразово зʼявлялися повідомлення, що на війні проти України воюють чеченці та буряти, проте російський вплив тепер добре відчутний поза Європою та Азією, а саме в Африці.

Нещодавно у США заговорили про виведення військових з Ніґера — країни, де минулого року владу захопила військова хунта. Обʼєднавшись із сусідами, вони захотіли, аби військові західних країн покинули місця базування: французькі та німецькі війська вже вийшли з регіону, а тепер над цим задумалися і Штати. А все тому, що у Ніґера новий союзник — Росія, яка почала постачати туди військову допомогу. У цього є логічне пояснення — Москва надає їм зброю для заколотів, а ті, своєю чергою, не підтримують резолюції проти Росії на засіданнях ООН.

У грудні 2023 року Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Як Росія впливає на країни Африки та вербує іноземних найманців до лав Збройних сил
Результати голосування за резолюцію, яка засуджує порушення РФ прав людини на тимчасово окупованих територіях України, Генасамблея в ООН, грудень 2023 рік. Telegram/МЗС України

Проти проголосували відомі російські поплічники — Білорусь, КНДР, Китай, Куба та Іран. Проте проти засудження Росії виступили й ряд африканських країн — Ніґер, його сусідка Малі, Судан, Еритрея, Зімбабве та Бурунді. Більшість країн Африки утрималися або зовсім не голосували. На весь континент лише Сьєрра-Леоне підтримала резолюцію.

Другий фактор того, що Росія вербує іноземців у лави своєї армії — прискорена видача віз для іноземців. За даними Міністерства закордонних справ РФ, минулого року Москва видала рекордну кількість віз громадянам азіатського Непалу. У лютому американський телеканал CNN розповів, що Росія нібито завербувала на війну проти України до 15 тисяч непальців. Про вербування раніше говорив й очільник МЗС Непалу.

Як пише російська служба BBC, з початком російського вторгнення в Україну в ЗМІ з'являлося багато повідомлень про іноземних найманців до армії РФ. Пропагандисти розповідали про найманців із Північної Кореї, а у вересні 2023 року затримали вербувальників на Кубі. Більшість цих повідомлень почали з'являтися після того, як на початку 2023 року Путін дозволив іноземцям укладати річний, а не п'ятирічний контракт із армією РФ.

Попри ці повідомлення та навіть власні сюжети, пропагандисти й надалі говорять про "велич російської армії" та як російські війська обстрілюють українські міста.

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