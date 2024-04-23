У той час, як російська пропаганда розповідає про іноземців у рядах української армії, сама ж Росія має різнобарвʼя культур у своїх Збройних силах. На початку вторгнення неодноразово зʼявлялися повідомлення, що на війні проти України воюють чеченці та буряти, проте російський вплив тепер добре відчутний поза Європою та Азією, а саме в Африці.
Нещодавно у США заговорили про виведення військових з Ніґера — країни, де минулого року владу захопила військова хунта. Обʼєднавшись із сусідами, вони захотіли, аби військові західних країн покинули місця базування: французькі та німецькі війська вже вийшли з регіону, а тепер над цим задумалися і Штати. А все тому, що у Ніґера новий союзник — Росія, яка почала постачати туди військову допомогу. У цього є логічне пояснення — Москва надає їм зброю для заколотів, а ті, своєю чергою, не підтримують резолюції проти Росії на засіданнях ООН.
У грудні 2023 року Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України.
Проти проголосували відомі російські поплічники — Білорусь, КНДР, Китай, Куба та Іран. Проте проти засудження Росії виступили й ряд африканських країн — Ніґер, його сусідка Малі, Судан, Еритрея, Зімбабве та Бурунді. Більшість країн Африки утрималися або зовсім не голосували. На весь континент лише Сьєрра-Леоне підтримала резолюцію.
Другий фактор того, що Росія вербує іноземців у лави своєї армії — прискорена видача віз для іноземців. За даними Міністерства закордонних справ РФ, минулого року Москва видала рекордну кількість віз громадянам азіатського Непалу. У лютому американський телеканал CNN розповів, що Росія нібито завербувала на війну проти України до 15 тисяч непальців. Про вербування раніше говорив й очільник МЗС Непалу.
Як пише російська служба BBC, з початком російського вторгнення в Україну в ЗМІ з'являлося багато повідомлень про іноземних найманців до армії РФ. Пропагандисти розповідали про найманців із Північної Кореї, а у вересні 2023 року затримали вербувальників на Кубі. Більшість цих повідомлень почали з'являтися після того, як на початку 2023 року Путін дозволив іноземцям укладати річний, а не п'ятирічний контракт із армією РФ.
Попри ці повідомлення та навіть власні сюжети, пропагандисти й надалі говорять про "велич російської армії" та як російські війська обстрілюють українські міста.