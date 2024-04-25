Росія ветувала резолюцію Радбезу ООН про заборону ядерної зброї в космосі

Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема, ядерної, в космічному просторі.

Про це у соцмережі X постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"За" документ, внесений Японією і США, проголосувало 13 членів Радбезу з 15 (США, Велика Британія, Франція, Алжир, Гаяна, Еквадор, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Мальта, Республіка Корея, Словенія, Швейцарія, Японія). "Проти" висловилася лише Росія, водночас Китай – утримався.

Відповідно до проєкту резолюції Радбезу ООН, "усі держави, особливо ті, що володіють значним космічним потенціалом, мають активно сприяти досягненню мети щодо мирного використання космічного простору й запобігання гонитві озброєнь у космічному просторі".

"Злочинний московський режим не дозволив Раді Безпеки ООН прийняти проєкт резолюції, який закликав усі держави запобігти гонитві озброєнь, зокрема ядерних, у космосі", — йдеться у дописі Кислиці.

Постпред України додав, що це сталося в тому числі й тому, що "воєнним злочинцям досі дозволено окупувати місце постійного члена Радбезу ООН, СРСР, попри щоденні злочини, які вчиняються Москвою".

Росія і міжнародні договори

Протягом 2023 року РФ вийшла з декількох міжнародних документів, що контролюють озброєння. Зокрема, покинула Договір про звичайні збройні сили в Європі, який передбачав знищення надлишкової зброї. Також у РФ скасували дію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань і призупинили участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

У лютому 2026-го спливає міжнародний Договір, що обмежує стратегічні ядерні озброєння. The New York Times припускає, що Росія, імовірно, не продовжить його дію і це може спричинити таку гонку озброєнь, якої не було з часів Холодної війни.

Космічні розробки РФ та її союзників

У 2020 році Росія випробувала протисупутникову зброю космічного базування, яка могла мати подвійне призначення — обслуговувати свої супутники й атакувати супутники противника.

У листопаді 2021-го РФ провела випробування протисупутникової ракети прямого базування (ASAT). Вона вразила власний супутник і перетворила його на понад 1500 уламків орбітального сміття.

Як пише Politico, перспектива розвитку космічного потенціалу Росії з'являється на тлі того, що країна тісніше співпрацює з Північною Кореєю. Лідер КНДР Кім Чен Ин минулого року зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним на космодромі "Східний". Серед іншого вони обговорювали, як можуть співпрацювати в космосі. У грудні Кім пообіцяв у 2024 році запустити три військові розвідувальні супутники.

Крім того, розвідка США роками попереджала, що Росія та Китай намагаються створити "повний спектр протисупутникової зброї". Використання таких систем може погіршити можливості США зі збору розвідданих.