США планують виведення військ із Нігеру, який зближується з Москвою

Сполучені Штати поступово почнуть виводити свої війська із західноафриканської держави Нігер, владу в якій з липня 2023 року утримує військова хунта. Нині у США працюють над новою угодою.

Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на джерела у Державному департаменті США.

Домовленості щодо від'їзду американських військ досягнули ще 19 квітня між прем'єр-міністром Нігера Алі Ламіном Зейном, якого призначила правляча хунта, та заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом. Термінів виведення військ американські чиновники поки що не наводять. Відомо, що готується американська делегація для координації деталей процесу, зазначає AP.

Чиновники, які говорили на умовах анонімності, сказали, що Вашингтон активно працює над варіантами перегляду угоди, спрямованої на збереження своєї позиції в західноафриканській країні.

Раніше американські медіа та телебачення Нігера повідомляли, що адміністрація США погодилася на виведення приблизно однієї тисячі своїх військовослужбовців з Нігеру в наступні місяці. Рішення ухвалили у відповідь на вимогу хунти, яка в середині березня розірвала угоду про співпрацю з США.

Сусідні з Нігером країни — Малі та Буркіна-Фасо — також виступили проти зв'язків із Заходом та за покращення відносин з Росією. 10 квітня до Ніамея, столиці Нігеру, на літаку, завантаженому зброєю, технікою та обладнанням, прилетіла велика група "військових радників" російського міністерства оборони.