НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
США планують виведення військ із Нігеру, який зближується з Москвою
АФРИКАСШАВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуСвітПодіїПолітика

США планують виведення військ із Нігеру, який зближується з Москвою

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Протести в Нігері 26 липня, 2023 року
Протести в Нігері 26 липня, 2023 року. Getty Images

Сполучені Штати поступово почнуть виводити свої війська із західноафриканської держави Нігер, владу в якій з липня 2023 року утримує військова хунта. Нині у США працюють над новою угодою.

Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на джерела у Державному департаменті США.

Домовленості щодо від'їзду американських військ досягнули ще 19 квітня між прем'єр-міністром Нігера Алі Ламіном Зейном, якого призначила правляча хунта, та заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом. Термінів виведення військ американські чиновники поки що не наводять. Відомо, що готується американська делегація для координації деталей процесу, зазначає AP.

Чиновники, які говорили на умовах анонімності, сказали, що Вашингтон активно працює над варіантами перегляду угоди, спрямованої на збереження своєї позиції в західноафриканській країні.

Раніше американські медіа та телебачення Нігера повідомляли, що адміністрація США погодилася на виведення приблизно однієї тисячі своїх військовослужбовців з Нігеру в наступні місяці. Рішення ухвалили у відповідь на вимогу хунти, яка в середині березня розірвала угоду про співпрацю з США.

Сусідні з Нігером країни — Малі та Буркіна-Фасо — також виступили проти зв'язків із Заходом та за покращення відносин з Росією. 10 квітня до Ніамея, столиці Нігеру, на літаку, завантаженому зброєю, технікою та обладнанням, прилетіла велика група "військових радників" російського міністерства оборони.

Топ дня
На Одещині затримали чоловіків, яких звинувачують у розстрілі поліцейських на Вінниччині
На Одещині затримали чоловіків, яких звинувачують у розстрілі поліцейських на Вінниччині
Галущенко
Німеччина може віддати Україні обладнання із закритих ТЕС — Галущенко
Українські військові
Минулої доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень — зведення Генштабу
Капітолій
Допомога від США, чи буде блекаут та доля російських активів для України: головні новини ранку 21 квітня
Чак Шумер
Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні 23 квітня Важливо

Вибір редакції
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Дізнайтесь більше
Кенійський генерал та король Великої Британії
У Кенії розбився військовий гелікоптер із командувачем Сил оборони країни
Байден, Друга світова
Байден розповів, що тіло його дядька, загиблого під час Другої світової біля Нової Гвінеї, не знайшли "через канібалів"
Церемонія відкриття Посольства України у Ботсвані
У Республіці Ботсвана відкрилось Посольство України
Пропагандисти Кремля
Росія готує провокацію, щоб звинуватити Україну в незаконному обігу зброї у Африці — ГУР
На початок