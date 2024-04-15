Вночі вибухи пролунали у Дніпрі, в СБУ розповіли про модифіковані морські дрони, Литва виділила Україні нову допомогу та екстрене засідання ООН щодо атаки Ірану на Ізраїль — Суспільне зібрало головні новини ранку 15 квітня.

Російська атака на Дніпропетровщину

О третій ночі на півдні України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ заявили про загрозу застосування балістичного озброєння. За кілька хвилин у Дніпрі пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.

Представник Ізраїлю в ООН закликав дослухатися до слів Зеленського

Постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан на екстренному засіданні Ради Безпеки закликав дослухатися до слів президента Зеленського про загрозу дій Ірану та Росії для світу.

Він порівняв сучасний ісламський режим у Тегерані з Третім рейхом, а верховного лідера Ірану аятола Хаменеї з Адольфом Гітлером. Саме тому, за його словами, Іран озброюється міжконтинентальними балістичними ракетами. На цьому фоні представник Ізраїлю нагадав, що впродовж останніх років іранські дрони продовжують вбивати українських цивільних.

Що сказав Зеленський: президент засудив атаку Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня, які використали "шахеди", а також балістичні та крилаті ракети. Він заявив, що в Україні добре знають "весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів".

В України є дрони, які доносять тонну вибухівки на сотні кілометрів

В Україні модернізували морські дрони Sea Baby, які тепер можуть доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Він не розкрив усі технічні характеристики, але зазначив, що це "нові покоління дронів", над вдосконаленням яких спільно працюють фахівці СБУ з МВС та "іншими побратимами".

У приклад Дехтяренко навів морські дрони Sea Baby 2024 року. Він відрізняється від минулої моделі зовнішнім виглядом та технічними характеристиками, а також здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів.

Контекст: серпні 2023 року голова СБУ Василь Малюк поінформував про створення унікального морського надводного дрона "Морський малюк". Виробництво цих БПЛА розташоване в Україні, але заводи під землею.

Литва виділить 400 тисяч євро допомоги для України

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте перебуваючи у Львові повідомила, що її країна готова надати 400 тисяч євро на закупівлю металодетекторів для навчальних закладів, а також на реабілітацію українських військових.

Допомога від Литви: країна залишається серед найбільших прихильників України у світі за часткою ВВП, а двостороння допомога Україні становить 1,5% ВВП. Крім того, частка Литви в підтримці України ЄС становить ще 0,5% ВВП країни.