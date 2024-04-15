НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Нічна атака на Дніпропетровщину, модифіковані дрони СБУ та допомога від Литви: новини ранку 15 квітня
НОВИНИВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітВійнаПолітика

Нічна атака на Дніпропетровщину, модифіковані дрони СБУ та допомога від Литви: новини ранку 15 квітня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Військовий
Українські військові, постріл із РСЗВ, ілюстративне. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Вночі вибухи пролунали у Дніпрі, в СБУ розповіли про модифіковані морські дрони, Литва виділила Україні нову допомогу та екстрене засідання ООН щодо атаки Ірану на Ізраїль — Суспільне зібрало головні новини ранку 15 квітня.

Російська атака на Дніпропетровщину

О третій ночі на півдні України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ заявили про загрозу застосування балістичного озброєння. За кілька хвилин у Дніпрі пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.

Представник Ізраїлю в ООН закликав дослухатися до слів Зеленського

Постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан на екстренному засіданні Ради Безпеки закликав дослухатися до слів президента Зеленського про загрозу дій Ірану та Росії для світу.

Він порівняв сучасний ісламський режим у Тегерані з Третім рейхом, а верховного лідера Ірану аятола Хаменеї з Адольфом Гітлером. Саме тому, за його словами, Іран озброюється міжконтинентальними балістичними ракетами. На цьому фоні представник Ізраїлю нагадав, що впродовж останніх років іранські дрони продовжують вбивати українських цивільних.

Що сказав Зеленський: президент засудив атаку Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня, які використали "шахеди", а також балістичні та крилаті ракети. Він заявив, що в Україні добре знають "весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів".

В України є дрони, які доносять тонну вибухівки на сотні кілометрів

В Україні модернізували морські дрони Sea Baby, які тепер можуть доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Він не розкрив усі технічні характеристики, але зазначив, що це "нові покоління дронів", над вдосконаленням яких спільно працюють фахівці СБУ з МВС та "іншими побратимами".

У приклад Дехтяренко навів морські дрони Sea Baby 2024 року. Він відрізняється від минулої моделі зовнішнім виглядом та технічними характеристиками, а також здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів.

Контекст: серпні 2023 року голова СБУ Василь Малюк поінформував про створення унікального морського надводного дрона "Морський малюк". Виробництво цих БПЛА розташоване в Україні, але заводи під землею.

Литва виділить 400 тисяч євро допомоги для України

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте перебуваючи у Львові повідомила, що її країна готова надати 400 тисяч євро на закупівлю металодетекторів для навчальних закладів, а також на реабілітацію українських військових.

Допомога від Литви: країна залишається серед найбільших прихильників України у світі за часткою ВВП, а двостороння допомога Україні становить 1,5% ВВП. Крім того, частка Литви в підтримці України ЄС становить ще 0,5% ВВП країни.

Топ дня
Генштаб ЗСУ зведення 15 квітня, яка зараз ситуація на фронті, війна в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 54 бойових зіткнення
Запорізька АЕС
РФ зосередилася на взятті Часового Яру та планує нові провокації на ЗАЕС. 782 день війни. Онлайн
Зеленський
Росія досі має доступ до компонентів для ракет, якими атакує Україну — Зеленський
Ізраїль
Президент Ізраїлю про повітряну атаку з боку Ірану: "Це оголошення війни"
Даніель Хагарі
Іран уночі випустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників, 99% перехопила ППО — ЦАХАЛ

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Зеленський на Харківщині 9 квітня
Законопроєкт про мобілізацію, зброя від США та українські дрони знищують танки РФ: головні новини ранку 10 квітня
Українській військові зі зброєю
Нічна атака дронів, домовленість ЄС щодо продукції з України та зброя від Франції та Британії: головні новини ранку
Пожежа в "Крокус Сіті Холл"
Вибухи в Харкові пожежа на НПЗ в Самарі та збільшилась кількість жертв через теракт в "Крокус сіті хол": 23 березня
Атака на Запоріжжя 22 березня 2024 року
Росія масовано атакувала Україну, рішення ЄС щодо активів РФ та допомога від Німеччини: головні новини ранку 22 березня
На початок