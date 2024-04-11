Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що через безперервну агресію Росії, у цьому році близько 40% населення України потребуватимуть гуманітарної допомоги.

Про це Барбара Вудворд сказала під час засідання Ради безпеки ООН 11 квітня, передає кореспондентка Суспільного.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії, міжнародна спільнота об'єдналася на підтримку народу України. З лютого 2022 року Велика Британія виділила понад 350 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги, щоб підтримати зусилля ООН, міжнародних та місцевих неурядових організацій, спрямовані на допомогу людям, які опинилися в зоні бойових дій", — додала Вудворд.

5 квітня Рада ООН з прав людини продовжила ще на один рік повноваження Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

26 березня моніторингова місія ООН з прав людини прозвітувала, що зафіксувала страту російськими окупантами 32 полонених українських воїнів у період з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024 року.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

Якщо у Вас відсутня електрика, поганий інтернет-зв'язок — читайте полегшену версію сайту новин Суспільного.