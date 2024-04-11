НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Туреччина пропонує Україні та РФ мирний план. В ОП відреагували на інформацію про нібито пропозицію "заморозити" війну
ТУРЕЧЧИНАУКРАЇНАРОСІЯФормула мируВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаСвіт

Туреччина пропонує Україні та РФ мирний план. В ОП відреагували на інформацію про нібито пропозицію "заморозити" війну

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Туреччина
Прапор Туреччини. Getty Images

Влада Туреччини ініціювала новий проєкт мирної угоди між Україною та Росією. Серед іншого документом пропонується згідно "заморозити" війну на нинішній лінії фронту, а також відмова України вступити до НАТО. Зі свого боку в Офісі президента України заявили, що є лише безумовна "формула миру", запропонована Володимиром Зеленським.

Про це пише російське видання "Новая газета. Европа", посилаючись на власне анонімне джерело, яке ознайомлене із текстом угоди.

За твердженням співрозмовника журналістів, наразі проєкт так званої мирної угоди ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, і частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту. Він додав, що "мирну ініціативу" може підтримати низка європейських політиків, яку також пропонуватимуть для підтримки окремим державам Глобального Півдня.

Зокрема проєкт договору передбачає:

  • взаємне зобовʼязання США і РФ про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також відновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь з неможливістю одностороннього виходу з нього;
  • заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни в будь-який спосіб, що може спричинити дестабілізацію її уряду;
  • заморожування війни за наявною лінією фронту;
  • зобовʼязання провести до 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, окупованих Росією;
  • гарантії позаблокового статусу України до 2040 року (йдеться про вступ до НАТО);
  • обмін полоненими за формулою "всіх на всіх";
  • умова, що Росія не заперечуватиме проти вступу України до Євросоюзу.

В Офісі президента відреагували на публікацію російського видання щодо запропонованої Туреччиною мирної ініціативи та заявили, що є лише безумовна "формула миру", запропонована президентом Зеленським, яка ґрунтується на обов’язковості повного виходу РФ із території України, повернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів, об’ємної юридичної та фізичної відповідальності за акт агресії та відповідних масштабних компенсацій.

"Без спекуляцій і без ілюзій. Немає жодних альтернативних "мирних планів", які передбачають "не програш РФ". Все інше – це лише про бажання… продовжити війну через заморожування, ескалацію, збереження російського агресивного режиму…", — йдеться у дописі радника ОПУ Михайла Подоляка.

28 лютого президент Реджеп Ердоган у відеозверненні до учасників саміту "Україна-Південно-Східна Європа" заявив, що Туреччина готова провести "мирні переговори" між Росією та Україною. Ердоган зокрема заявив, що дипломатії та діалогу слід дати шанс на "справедливе та тривале вирішення" війни в Україні.

8 березня президент Туреччини Реджеп Ердоган також запропонував провести "мирний саміт" за участі Росії. Таку пропозицію він озвучив під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським. Водночас глава України Володимир Зеленський відповів, що "не бачить" участі росіян у такому заході.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

Топ дня
Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля в Костянтинівці
Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію, Росія зруйнувала Трипільську ТЕЦ. 778 день війни. Онлайн Важливо
Люди ховаються в метро під час обстрілу, 11 квітня
Удари РФ по ТЕЦ, пакет допомоги від Литви та кошти від США на модернізацію ППО в Україні. 779 день війни. Онлайн
Європарламент
"Доки Україні не дадуть Patriot". Європарламент відмовився голосувати за продовження фінансування Ради ЄС
Україна і Латвія підписали двосторонню безпекову угоду — Зеленський
Україна і Латвія підписали двосторонню безпекову угоду — Зеленський
Через обстріл повністю знищено Трипільську ТЕС на Київщині — Центренерго
Через обстріл повністю знищено Трипільську ТЕС на Київщині — Центренерго Доповнено

Вибір редакції
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Дізнайтесь більше
Лідер Туреччини Ердоган
Туреччина скасувала безвізовий режим для громадян Таджикистану
Полонені, Лубінець
Омбудсмен Туреччини відвідає полонених українців у Росії — Лубінець
Пожежа у Стамбулі 2 квітня
29 людей загинули під час пожежі у Стамбулі. Загорівся розважальний центр на реконструкції
Екрем Імамоглу
У Стамбулі на виборах переміг майбутній головний суперник Ердогана – Bloomberg
На початок