Влада Туреччини ініціювала новий проєкт мирної угоди між Україною та Росією. Серед іншого документом пропонується згідно "заморозити" війну на нинішній лінії фронту, а також відмова України вступити до НАТО. Зі свого боку в Офісі президента України заявили, що є лише безумовна "формула миру", запропонована Володимиром Зеленським.

Про це пише російське видання "Новая газета. Европа", посилаючись на власне анонімне джерело, яке ознайомлене із текстом угоди.

За твердженням співрозмовника журналістів, наразі проєкт так званої мирної угоди ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, і частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту. Він додав, що "мирну ініціативу" може підтримати низка європейських політиків, яку також пропонуватимуть для підтримки окремим державам Глобального Півдня.

Зокрема проєкт договору передбачає:

взаємне зобовʼязання США і РФ про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також відновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь з неможливістю одностороннього виходу з нього;

заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни в будь-який спосіб, що може спричинити дестабілізацію її уряду;

заморожування війни за наявною лінією фронту;

зобовʼязання провести до 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, окупованих Росією;

гарантії позаблокового статусу України до 2040 року (йдеться про вступ до НАТО);

обмін полоненими за формулою "всіх на всіх";

умова, що Росія не заперечуватиме проти вступу України до Євросоюзу.

В Офісі президента відреагували на публікацію російського видання щодо запропонованої Туреччиною мирної ініціативи та заявили, що є лише безумовна "формула миру", запропонована президентом Зеленським, яка ґрунтується на обов’язковості повного виходу РФ із території України, повернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів, об’ємної юридичної та фізичної відповідальності за акт агресії та відповідних масштабних компенсацій.

"Без спекуляцій і без ілюзій. Немає жодних альтернативних "мирних планів", які передбачають "не програш РФ". Все інше – це лише про бажання… продовжити війну через заморожування, ескалацію, збереження російського агресивного режиму…", — йдеться у дописі радника ОПУ Михайла Подоляка.

28 лютого президент Реджеп Ердоган у відеозверненні до учасників саміту "Україна-Південно-Східна Європа" заявив, що Туреччина готова провести "мирні переговори" між Росією та Україною. Ердоган зокрема заявив, що дипломатії та діалогу слід дати шанс на "справедливе та тривале вирішення" війни в Україні.

8 березня президент Туреччини Реджеп Ердоган також запропонував провести "мирний саміт" за участі Росії. Таку пропозицію він озвучив під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським. Водночас глава України Володимир Зеленський відповів, що "не бачить" участі росіян у такому заході.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: