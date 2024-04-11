Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд заявив, що Росія все частіше закуповує балістичні ракети та інші боєприпаси у КНДР, порушуючи резолюцію Ради безпеки ООН.

Про це Роберт Вуд сказав під час засідання Ради безпеки ООН 11 квітня, передає кореспондентка Суспільного.

"Побоюючись зростаючої кількості доказів проти Росії, Кремль вирішив завадити роботі Ради безпеки ООН, використовуючи право вето. Наклавши його на резолюцію про продовження мандату групи експертів, відповідальних за моніторинг порушень Північною Кореєю і, своєю чергою, Росією санкцій ООН, РФ демонструє, що вона не дбає про міжнародний мир і безпеку. Вона дбає лише про себе та зменшення кількості незалежних звітів, що висвітлюють деструктивну політику та дії президента Володимира Путіна", — заявив він.

28 березня Росія на засіданні Ради безпеки ООН ветувала резолюцію, яка продовжувала мандат групи експертів, відповідальних за моніторинг санкцій проти Північної Кореї, хоча самі обмеження залишаються в силі.

Що відомо про санкції проти КНДР

Радбез запровадив санкції після першого випробувального ядерного вибуху КНДР у 2006 році та посилювала їх у цілому 10 резолюціях, прагнучи — поки що безуспішно — скоротити фінансування та стримати її ядерну програму та програму балістичних ракет.

Остання резолюція про санкції була прийнята РБ ООН в грудні 2017 року. Китай і Росія наклали вето на резолюцію, запропоновану США в травні 2022 року, яка передбачала введення нових санкцій через серію запусків міжконтинентальних балістичних ракет.

Рада Безпеки створила комітет для моніторингу санкцій, а мандат групи експертів з розслідування порушень було продовжено на 14 років.

17 березня США та Південна Корея створили нову робочу групу, яка має на меті перешкодити КНДР закуповувати незаконну нафту з Росії. Представники країн заявили, що нафта є важливим ресурсом для ядерних та ракетних розробок та військової могутності Північної Кореї. Згідно з обмеженнями РБ ООН щодо ядерної зброї та ракетних програм Північної Кореї, Пхеньян має право імпортувати 4 мільйони барелів нафти та 500 000 барелів нафтопродуктів на рік.

Група експертів ООН, яка стежить за виконанням санкцій, заявила цього місяця, що танкери під прапором Північної Кореї могли доставити понад 1,5 мільйона барелів нафтопродуктів у період з 1 січня по 15 вересня минулого року.

Крім того, експерти заявили, що розслідують 58 імовірних кібератак Північної Кореї в період з 2017 по 2023 рік, які принесли їй 3 млрд доларів на подальший розвиток програми створення ядерної зброї.

Експерти також заявили, що Північна Корея продовжує нехтувати санкціями, в тому числі шляхом подальшого розвитку своєї ядерної зброї та виробництва матеріалів, що розщеплюються, — ключових інгредієнтів зброї. Також продовжується імпорт продуктів нафтопереробки всупереч рішенням ради.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.