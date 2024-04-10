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Боррель про надання Україні боєприпасів та ППО: "Євросоюз робить недостатньо для цього"
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Боррель про надання Україні боєприпасів та ППО: "Євросоюз робить недостатньо для цього"

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Євросоюз
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель . Getty Images

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз робить недостатньо для того, аби захистити Україну від спроб Росії знищити українські міста з використанням ракет та керованих бомб. Він наголосив, що ЄС має терміново надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів.

Про це Жозеп Боррель сказав під час виступу на Forum Europa, 9 квітня.

"Я говорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою кілька днів тому, і він терміново просив про надання пів батареї Patriot, щоб захистити свою країну. Не може бути переконливим (аргумент — ред.), що ми не можемо їх надати, враховуючи, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot. І все ще ми неспроможні надати їх, яких вони відчайдушно просять", — розповів Боррель.

Він зауважив, що Євросоюз має приділяти "більше уваги" не тільки майбутньому відновленню України, але й тому, як запобігти її руйнації зараз. За його словами, найкращим шляхом, щоб менше зменшити витрати на відновлення, потрібно збільшити витрати запобігання руйнуванню.

"Українці не мають можливості для того, щоб уникнути руйнації, тому, чесно кажучи, ми мали б робити більше та швидше, щоб вони мали їх (можливості — ред.)", — сказав глава європейської дипломатії.

Боррель підкреслив, що у поставках боєприпасів потрібно вирішити питання щодо сприятливості оборонної промисловості ЄС. За його словами потрібно "виробляти більше", а також створювати інституційні можливості для досягнення такого результату.

"Ми маємо хворобу: дві проблеми, які перед нами стали. Одна з них – це витрати, гроші, ресурси, фінансування. Але ми також маємо проблему із колективними діями: як ми організовуємо та погоджуємо наші колективні дії? Ми постаємо перед проблемою витрат, тому що ми не розглядали питання оборони й безпеки з часів європейської кризи", — пояснив він.

Боррель також нагадав, що протягом останніх тижнів закликав міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-членів ЄС надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, щоб вона могла зупинити російські ракети та керовані бомби, якими РФ руйнує українські міста та їх інфраструктуру.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого 2023 року уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для ЗСУ.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

8 березня міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі своїх колег з ЄС у Стокгольмі заявив, що Україні потрібні системи ППО, мільйон боєприпасів, а також бронетехніка і танки.

20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023 року голова МЗС України Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

1 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що до березня ЄС доставить в Україну 520 тисяч артилерійських снарядів.

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