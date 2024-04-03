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Кулеба і Боррель обговорили прискорення постачання боєприпасів в Україну
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Кулеба і Боррель обговорили прискорення постачання боєприпасів в Україну

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Кулеба Боррель
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель, 3 квітня 2024 року. Twitter / Dmytro Kuleba

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і високий представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обговорили пошук систем Patriot та прискорення постачання боєприпасів для України.

Про це Кулеба повідомив у своєму Твіттері.

Міністр подякував Боррелю за його зусилля щодо залучення більшої підтримки України з боку ЄС.

"Я вдячний високому представникові за готовність активізувати роботу з пошуку доступних для України систем Patriot. Він також поінформував мене про поточний стан постачання артилерійських боєприпасів ЄС в Україну. Ми обговорювали способи їх прискорення", — написав Кулеба.

Дипломати також обговорили наступний пакет санкцій ЄС, який має посилити тиск на Росію.

"Особливу увагу ми приділили майбутньому форуму оборонної промисловості Україна-ЄС з метою збільшення виробництва оборонної промисловості в Україні та в усій Європі", — зазначив український міністр.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого 2023 року уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для ЗСУ.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

8 березня міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі своїх колег з ЄС у Стокгольмі заявив, що Україні потрібні системи ППО, мільйон боєприпасів, а також бронетехніка і танки.

20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023 року голова МЗС України Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

1 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що до березня ЄС доставить в Україну 520 тисяч артилерійських снарядів.

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