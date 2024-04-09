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ЄС почав підготовку 14-го пакета санкцій проти Росії
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ЄС почав підготовку 14-го пакета санкцій проти Росії

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Валдіс Домбровскіс
Віцепрезидент ЄК Валдіс Домбровскіс на Мюнхенській безпековій конференції. Фото: Суспільне/Олександр Брамський

Європейський Союз розпочав підготовку 14-го пакета санкцій проти Росії, який має бути ухвалений навесні 2024 року. Пакет покликаний зменшити можливості РФ обходити вже запроваджені обмеження.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс під час виступу у Європарламенті.

Він зазначив, що ЄС будемо продовжувати максимально тиснути на Росію доти, поки Росія не припинить свою агресію і поки Україна не відновить "справедливий і міцний мир на власній землі".

"Це означає робити все можливе, щоб позбавити кремлівський режим здатності вести війну, забрати у його військової машини джерела доходу, ключові товари та критичні технології. ЄС досягає цього шляхом запровадження серії жорстких і потужних санкцій, які ми координуємо зі США", — сказав віцепрезидент ЄК.

За словами Домбровскіса, ЄС запровадив 13 пакетів санкції проти РФ і вони працюють, але могли бути ще ефективнішими.

"Ми почали підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути прийнятий навесні. Ймовірно, він включатиме великий перелік обмежувальних заходів із сильним кутом запобігання обходу – наприклад, у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушити ліміт цін на експорт нафти", — сказав він.

Віцепрезидент ЄК зазначив, що ЄС шукає спосіб зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, що працюють у країнах за межами Європи.

"З погляду ЄС, материнські компанії в ЄС, які зберігають вплив на бізнес-операції своїх закордонних дочірніх компаній, можуть нести відповідальність за операції, здійснювані цими дочірніми компаніями. Ми продовжимо тиснути на Росію і тих, хто її підтримує, де б вони не були. Ми продовжуватимемо переслідувати наближених до Путіна і тих, хто допомагає РФ обійти санкції чи поповнити її військовий арсенал", — зазначив Домбровскіс.

23 лютого Європейський Союз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну.

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