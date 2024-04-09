З нового законопроєкту про мобілізацію прибрали положення, що встановлювало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби.

Про це у коментарі Суспільному повідомила депутатка від Слуги народу Мар'яна Безугла.

Раніше планувалося у документі встановити граничний термін служби — 36 місяців.

Нардеп від Слуги народу Олександр Федієнко написав, що понад три години очільник комітету читає висновок щодо мобілізаційного законопроєкту — у документі понад 115 сторінок тексту.

Як пише "Українська правда" з посиланням на джерела в оборонному комітеті, виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Безугла у своєму Фейсбуці також опублікував листи, з яких видно, що окремий законопроєкт щодо демобілізації ініціював Сирський.

У листі до міністра оборони Рустема Умєрова Головком зазначив, що війна РФ проти України вимагає невідкладного внесення законодавчих змін "щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації".

За його словами, окремі положення законопроєкту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують детальнішого аналізу та додаткового вивчення.

"3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті", — написав Сирський у листі до Умєрова.

Міністр оборони своєю чергою перенаправив клопотання Головкома на Кабінет міністрів. Прем'єр Денис Шмигаль доручив Кабміну розробити законопроєкт про демобілізацію і внести його до Верховної Ради. Шмигаль також написав листа до спікера Руслана Стефанчука з закликом підтримати пропозицію Сирського про виключення пункту про демобілізацію з законопроєкту про мобілізацію, а також підтримати "доповнення прикінцевих положень законопроєкту дорученням Кабміну внести відповідний законопроєкт із зазначених питань на розгляд ВРУ".

Що відомо про законопроєкт стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.