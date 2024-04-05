Законопроєкт про мобілізацію №10449 внесли до порядку денного Верховної ради на найближчий пленарний тиждень 10-11 квітня. Також народні депутати планують розглянути законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб №11079-1.

Про це повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.

“Із законів тільки три питання: мобілізація (#10449), законопроект про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації (#10379), законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб (#11079-1). Ще є ратифікації”, — розповів нардеп.

Железняк також додав, що по законопроекту о мобілізації (#10449) поки немає фінальної таблиці.

“Комітет цей тиждень працює і можливо лише завтра (в суботу) буде фінальне засідання, де схвалять і комітетські правки і всю таблицю до другого читання”, — написав він.

Що відомо про законопроєкт стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.