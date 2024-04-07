З авіації, артилерії, РСЗВ "Град" та ракетами обстрілювали російські війська Донеччину минулої доби, 6 квітня. Атакували десять міст, сіл та селищ.

Про це повідомила поліція регіону.

"Армія РФ застосувала авіацію, ракети, артилерію та РСЗВ "Град". Атак зазнали 10 населених пунктів", — йдеться у повідомленні.

Під обстрілами, за даними поліції, 6 квітня у Донецькій області були:

міста Красногорівка, Сіверськ, Слов’янськ, Торецьк,

селища Курахівка, Очеретине,

села Андріївка, Предтечине, Сокіл.

Як повідомили у відомстві, пошкоджені 22 цивільних об’єкти — це 18 житлових будинків, оздоровчий заклад, дитсадок, завод тощо.

Обстріл міста Костянтинівка Донецької області 6 та 7 квітня

Крім обстрілів Курахівки, Красногорівки, Андріївки та Слов’янська, окупаційні війська завдали авіаудару по Очеретиному, де понівечили три будинки, а з артилерії обстрілювали Костянтинівку, де пошкодили три приватних будинки, автомобілі, газопровід.

Як уточнили в Костянтинівській адміністрації, близько 21:00 6 квітні з артилерії армія РФ обстріляла Предтечинський старостинський округ, а вночі 7 квітня, близько 2:30 — артобстрілу зазнало місто.

"7 квітня о 02.30 ворог зі ствольної артилерії обстріляв місто Костянтинівку. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові будинки, газогін, автівки. Постраждалі відсутні", — повідомили в адміністрації.

У поліції уточнили, що по Слов’янську РФ вдарила двома авіаційними бомбами діаметром 30 см УМПБ, зруйнувавши і оздоровчий, і дошкільний навчальний заклади.

УМПБ — це модифікована авіабомба, вперше її окупанти застосували, коли на початку березня вдарили по Мирнограду.

Все обстріли поліція та СБУ розслідують як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).

Цієї доби поліцейські допомогли евакуювати з області 383 людини, з них 10 дітей.

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