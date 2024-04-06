Близько третьої години ночі 6 квітня армія РФ завдала ракетних ударів по місту Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

"Два ракетних удари по Словкурорту . Частково зруйнована будівля грязелікувальні. На щастя, обійшлося без постраждалих".

Обстріли Донецької області за 5 квітня: дані поліції

Як повідомили в поліції регіону за добу армія РФ обстріляла:

міста Залізне, Курахове, Покровськ,

селища Нью-Йорк, Удачне, Щербинівка,

села Берестки, Богоявленка, Дачне, Карлівка, Нове, Предтечине, Пушкіне.

Ударами РФ пошкоджені 83 цивільних об’єкти:

55 житлових будинків,

3 адмінбудівлі,

10 торгових павільйонів,

підприємство, склади, транспорт, залізнична колія.

Окрім ударів по Покровську та селу Пушкине, де були поранені семеро людей, російське військо атакувало:

зі "Смерчів" село Дачне, де потрощені два будинки та склад,

ракетами село Удачне, де пошкоджені склад та залізнична колія,

авіабомбою КАБ-500 Нью-Йорк, де розбиті п’ять приватних осель, підприємство,

з артилерії Щербинівку, де пошкоджені два будинки.

Всі обстріли розслідують як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін у ранковому зведенні, всього за добу окупаційні війська 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, з лінії фронту евакуювали 437 людей, у тому числі 16 дітей.

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