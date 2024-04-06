Близько третьої години ночі 6 квітня армія РФ завдала ракетних ударів по місту Слов'янськ Донецької області.
Про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.
"Два ракетних удари по СловкурортуСлов'янський курорт — лікувальний курорт та регіональний ландшафтний парк поблизу Слов'янська. Це кілька санаторіїв та лікувально-туристична інфраструктура. . Частково зруйнована будівля грязелікувальні. На щастя, обійшлося без постраждалих".
Обстріли Донецької області за 5 квітня: дані поліції
Як повідомили в поліції регіону за добу армія РФ обстріляла:
- міста Залізне, Курахове, Покровськ,
- селища Нью-Йорк, Удачне, Щербинівка,
- села Берестки, Богоявленка, Дачне, Карлівка, Нове, Предтечине, Пушкіне.
Ударами РФ пошкоджені 83 цивільних об’єкти:
- 55 житлових будинків,
- 3 адмінбудівлі,
- 10 торгових павільйонів,
- підприємство, склади, транспорт, залізнична колія.
Окрім ударів по Покровську та селу Пушкине, де були поранені семеро людей, російське військо атакувало:
- зі "Смерчів" село Дачне, де потрощені два будинки та склад,
- ракетами село Удачне, де пошкоджені склад та залізнична колія,
- авіабомбою КАБ-500 Нью-Йорк, де розбиті п’ять приватних осель, підприємство,
- з артилерії Щербинівку, де пошкоджені два будинки.
Всі обстріли розслідують як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).
Як повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін у ранковому зведенні, всього за добу окупаційні війська 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, з лінії фронту евакуювали 437 людей, у тому числі 16 дітей.
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