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Нічний обстріл Словʼянська на Донеччині, удари по складах та залізниці: наслідки бойових дій за добу
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Нічний обстріл Словʼянська на Донеччині, удари по складах та залізниці: наслідки бойових дій за добу

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Слов'янськ після обстрілу 6 квітня 2024 рік
Ракети поцілили поблизу грязелікарні. Вадим Лях/Facebook

Близько третьої години ночі 6 квітня армія РФ завдала ракетних ударів по місту Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

"Два ракетних удари по СловкурортуСлов'янський курорт — лікувальний курорт та регіональний ландшафтний парк поблизу Слов'янська. Це кілька санаторіїв та лікувально-туристична інфраструктура. . Частково зруйнована будівля грязелікувальні. На щастя, обійшлося без постраждалих".

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Як повідомили в поліції регіону за добу армія РФ обстріляла:

  • міста Залізне, Курахове, Покровськ,
  • селища Нью-Йорк, Удачне, Щербинівка,
  • села Берестки, Богоявленка, Дачне, Карлівка, Нове, Предтечине, Пушкіне.

Ударами РФ пошкоджені 83 цивільних об’єкти:

  • 55 житлових будинків,
  • 3 адмінбудівлі,
  • 10 торгових павільйонів,
  • підприємство, склади, транспорт, залізнична колія.

Окрім ударів по Покровську та селу Пушкине, де були поранені семеро людей, російське військо атакувало:

  • зі "Смерчів" село Дачне, де потрощені два будинки та склад,
  • ракетами село Удачне, де пошкоджені склад та залізнична колія,
  • авіабомбою КАБ-500 Нью-Йорк, де розбиті п’ять приватних осель, підприємство,
  • з артилерії Щербинівку, де пошкоджені два будинки.

Всі обстріли розслідують як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін у ранковому зведенні, всього за добу окупаційні війська 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, з лінії фронту евакуювали 437 людей, у тому числі 16 дітей.

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