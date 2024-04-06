За день у Мар'їнській громаді троє людей загинули від російських обстрілів — ОДА

Сьогодні вдень 6 квітня російські військові обстріляли Курахівку та Красногорівку Мар'їнської громади, три людини загинуло і двоє дістали поранення.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

"Сьогодні вдень росіяни обстріляли з артилерії Курахівську і Мар'їнську громади. У Курахівці 2 загиблих і 1 поранений; у Красногорівці — 1 загиблий і 1 поранений", — йдеться у повідомленні.

У ОДА додали, що обох поранених доставили до лікарень та надали допомогу. Людей закликають евакуюватись з Донецької області.

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За даними прокуратури Донецької області, кількість загиблих у Курахівці збільшилась до 4 людей. Серед загиблих, 38-річна матір та її донька 16 років.

Відкрито кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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