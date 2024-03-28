27 березня Росія вперше вдарила по Харкову модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30. Востаннє росіяни скидали на місто авіабомби ще у 2022 році.

Які технічні характеристики УМПБ, чому Росія почала бити саме цією бомбою та чи означає це, що РФ має дефіцит боєприпасів — в ефірі "Суспільне. Студія" розповів військовий експерт Defense Express Валерій Рябих.

Далі — пряма мова.

Чому росіяни застосували УМПБ по Харкову?

Припинення застосування авіабомб було пов'язане з тим, що їм не вдалося подолати нашу протиповітряну оборону. Тепер вони вигадують різноманітні способи для того, щоб подолати нашу систему ППО.

Для того й призначені ті комплекти УМПК — універсальні модулі планерування і корекції, які вони використовують, щоб дообладнувати свої бомби, яких у них десятки тисяч на складах, щоб вони летіли на більшу відстань, і таким чином виводити з-під ураження їхні літаки. Але ми бачимо, що цю проблему ми змогли вирішити тим же блукальним Patriot і по суті впоралися, збивши багато літаків.

Нині вони вжили іншої спроби й використали, так би мовити, експериментально, такий засіб, як УМПБ. Ми бачили, що він з'явився лише на початку березня й вперше був застосований по Мирнограду. Коли удару також було завдано по об'єктах цивільної інфраструктури, постраждали цивільні. По суті російські терористи стверджують, що цей універсальний міжвидовий планерувальний боєприпас, який вони роблять, має бути високоточним.

Які є носії УМПБ?

Виходячи з назви цього засобу, вони намагаються, щоб цей боєприпас використовувала не тільки авіація, а це передусім фронтові бомбардувальники — Су-34 і, можливо, старі Су-24, а також вони кажуть, що можуть прикрутити ці бомби до порохових зарядів, які можна буде запускати з тих же РСЗВ великого калібру в 300 міліметрів "Торнадо-С".

Бомби, які застосовуються отут для доробки, вони якраз є калібром 300 міліметрів, і цілком можливо, що в них є таке завдання. Хоча я все ж таки думаю, що те застосування було із Су-34, які базуються десь за 250 кілометрів від Харкова, на аеродромі "Балтимор".

Наслідки авіаційного удару по Шевченківському району Харкова, 27 березня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Яка дальність УМПБ?

За повідомленням ЗСУ, комплекти УМПК можуть бути застосовані з відстані 30-50 кілометрів. А ці УМПБ, дооснащенні, крім крилець, ще й реактивними двигунами, можуть бути запущені з більшої відстані, і вона може бути від 50 до 90 кілометрів, як стверджують російські пропагандисти. Тож так вони намагаються відсунути лінію, на якій їх можуть дістати ті ж українські Patriot, яких тепер треба буде більше і більше. І те, що це питання було порушено під час засідання ради Україна-НАТО, свідчить, що наше Міноборони поставило його перед нашими партнерами.

Як можна протидіяти авіаударам УМПБ?

Один зі способів боротьби з подібними терористичними актами — це збільшення можливостей завдання Україною далекобійних ударів уже й на таку відстань, де б могли тримати під вогневим контролем ці аеродроми, з яких злітають російські летуни-терористи.

У росіян є дефіцит боєприпасів, якщо вони знову застосовують авіабомби по Харкову?

На початку 2022 року використовували гравітаційні бомби, і вони припинили застосування саме тому, що наше ППО впевнено боролося з ними. Після цього російські терористи перейшли на ракети, зокрема С-300.

Вони вже створюють УМПБ на базі гравітаційних бомб, яких у них багато. Це свідчить про те, що вони намагаються економити й, відповідно, берегти свою авіацію, якої вже "покришили" достатньо.

Виникає питання: вони використовують їх по житлових будинках — це означає, що вони свідомо б'ють по тих координатах чи неспроможні зробити високоточну зброю? Але слід зазначити, що це збігається в часі якраз із їхніми заявами про необхідність знищити той же Харків квартал за кварталом і Київ.

Це говорить про те, що вони зараз намагаються на тлі неспроможності зробити щось на фронті, на полі бою впливати таким чином на мирне населення, щоб сіяти паніку. Про це говорить також те, що було збільшено використання всіх різноманітних засобів, щоб тероризувати міста по всій Україні.

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