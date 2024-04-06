Міжнародна організація "Лікарі без кордонів" заявила, що призупиняє діяльність на території Донецької області після того, як 5 квітня у місті Покровськ їхній офіс зруйнований російським обстрілом і дістав травму охоронець.

Про це повідомили у пресслужбі організації.

"Лікарі без кордонів" рішуче засуджують ракетну атаку на наш офіс у Покровську Донецької області. Будівлю було повністю зруйновано, п’ятеро людей отримали поранення, у тому числі охоронець організації. Внаслідок цього "Лікарі без кордонів" змушені тимчасово призупинити свою медичну гуманітарну діяльність на Донеччині, окрім надання невідкладної та швидкої допомоги".

Офіс організації "Лікарі без кордонів" зруйнований обстрілом 5 квітня, Покровськ, Донецька область. Фото надала пресслужба організації "Лікарі без кордонів"

Головний координатор з надзвичайних ситуацій "Лікарів без кордонів" в Україні Вінченцо Порпілья, як йдеться у релізі, назвав обстріл "актом насильства проти гуманітарної організації".

"Атаки на будь-який заклад, де працює гуманітарний персонал, не лише загрожують безпеці наших колег, але й перешкоджають наданню допомоги тим, хто її потребує", — цитує його слова пресслужба.

Авто та офіс "Лікарів без кордонів" було під обстрілом, Покровськ, Донецька область, обстріл 5 квітня 2024 року. Фото надала пресслужба організації "Лікарі без кордонів"

Вдень, після обстрілу, пресслужба писала, що "колеги не зазнали ушкоджень", згодом стало відомо, що серед поранених — співробітник служби безпеки "Лікарів без кордонів" Едуард Марченко. Чоловік, додали у пресслужбі, перебував в офісі.

Офіс організації "Лікарі без кордонів" зруйнований обстрілом 5 квітня, Покровськ, Донецька область. Фото надала пресслужба організації "Лікарі без кордонів"

"Я був у вітальні, коли мене вибухом підняло і кинуло на землю, наче хвилею", — цитують Едуарда Марченко в пресслужбі.

У чоловіка діагностували забій та закриту черепно-мозкову травму, йому надали медичну допомогу, він одужує, розповіли в організації.

Офіс "Лікарів без кордонів" у Покровську був також аптекою і логістичним центром для обладнання та автомобілів.

Зруйнований внаслідок обстрілу офіс міжнародної організації "Лікарі без кордонів" у Покровську. Суспільне Донбас/Андрій Резніков

"Лікарі без кордонів" надають медичну та психологічну допомогу через мобільні клініки, які обслуговують понад 100 населених пунктів, де доступ до медичних установ ускладнений через бойові дії і нестачу медичних працівників. Крім того, організація має 15 машин швидкої допомоги, якими допомагає евакуювати поранених після обстрілів в Донецькій та інших областях.

Роботу в інших регіонах, додали у пресслужбі, організація продовжить.

Що відомо про обстріл Покровська Донецької області 5 квітня

5 квітня, близько 03:00, війська РФ обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок обстрілу були поранені п'ятеро жителів, у тому числі 14-річний хлопець — вони дістали травми різного ступеня тяжкості, повідомили в облпрокуратурі.

Як розповідав очільник міської адміністрації Сергій Добряк, обстрілом пошкоджені житлові будинки, приватні і багатоквартирні, а також транспорт і техніка комунального підприємства, зокрема шкільні автобуси, які місто отримувало як гуманітарну допомогу.

За інформацією Донецької військової адміністрації та поліції регіону, російські війська 5 квітня випустили по місту дві ракети С-300.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram