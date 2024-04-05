П'ятеро людей, які дістали поранення внаслідок обстрілу Покровська, після допомоги у лікарні — вдома, на амбулаторному лікуванні. Російські війська близько третьої ночі 5 квітня випустили по місту дві ракети С-300, поцілили і по приватних будинках, і по багатоквартирних, понівечили міські автобуси. Про наслідки російської атаки розказали містяни.

У приватному секторі Покровська на дорозі дахи житлових будинків, шибки, згорілі автівки. Рятувальники продовжують розбирати завали в розбитих господарських будівлях внаслідок нічного обстрілу російських військових. Місцеві прибирають на подвір'ях.

Обстріл Покровська 5 квітня 2024 рік. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

Жителька Покровська Тетяна згадує момент удару: "У нас вікон немає, нічого немає. Потім приїхали пожежники, люди кричать, що треба рятувати людей. Якісь хлопці прибігли, потім жінок витягли".

Жінка прихистила поранених в перші хвилини в себе вдома.

"Сім'ю ми забрали до себе додому. Обробила трохи (рани — ред.). Потім вже приїхали парамедики, "швидка". Вони взагалі голі, в одних сорочках, без нічого і в крові всі", — розповіла Тетяна.

Жителька Покровська Тетяна, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Пошкоджена обстрілом триповерхівка на вулиці Франка зведена у грудні 2021 року. У будинку пошкоджений дах, у квартирах вибиті шибки, потрощені меблі.

"Це новобудова, мій проєкт, мій дизайн, я його сама будувала, із будівельниками, звісно. Тут 118 вікон із них сто із чимось пошкоджено. Залишилися цілими, можливо, дев'ять", — розповіла жителька будинку Лариса.

Триповерхівка на дальньому плані - новобудова у Покровську, зведена у грудні 2021 року, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ. Суспільне Донбас/Андрій Резніков

Обстріл Покровська 5 квітня 2024 рік. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

Лариса у квартирі не ночувала, вдома був її син, хлопець дістав поранення ноги.

Вся квартира всіяна склом, уламками меблів.

"В основному вікна постраждали, відкоси постраждали, двері. Деякі двері розірвало зовсім", — розповіла жінка.

Обстріл Покровська 5 квітня 2024 рік. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

Квартиру, додає Лариса, відновлюватимуть, виїжджати з міста не планує:

"По-перше, ніде ніхто не чекає, по-друге, як це все кинути. Де жити й за що жити? Звісно, страшно. Ми живемо одним днем. Ми не знаємо — прокинемося вранці чи ні".

Жителька Покровська Лариса, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Обстріл Покровська 5 квітня 2024 рік. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

Загалом, за даними міської адміністрації, пошкоджені шість багатоквартирних будинків та 17 приватних осель, пошкоджена комунальна техніка, міський транспорт, шкільні автобуси.

П'ятеро поранених і травмованих містян, серед яких і 14-річний підліток, після допомоги лікарів удома, повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

"П'ять поранених. На щастя, немає в нас загиблих. Всі п'ять постраждалих — амбулаторно. Отримали допомогу й амбулаторно лікуються. Всі вдома", — розповів Сергій Добряк.

Обстріл Покровська 5 квітня 2024 рік. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

За інформацією Донецької військової адміністрації та правоохоронців, російські війська 5 квітня випустили по місту дві ракети "С-300".

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