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Військові РФ обстріляли Покровськ двома ракетами: що відомо
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Військові РФ обстріляли Покровськ двома ракетами: що відомо

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Покровськ, зруйнований будинок через обстріл РФ 5 квітня 2024 року
Зруйнований будинок внаслідок обстрілу Покровська 5 квітня 2024 року. Фото: Покровська МВА

За попередніми даними, російські військові вночі 5 квітня обстріляли Покровськ двома ракетами "С-300".

Про це повідомили у поліції Донеччини.

"Близько 3:15 Росія спрямувала на місто дві ракети — попередньо, "С-300", — розказали в обласній поліції.

Що відомо про обстріл Покровська 5 квітня 2024 року

5 квітня, близько 03:00, війська РФ обстріляли Покровськ Донецької області та поцілили по приватному сектору. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали четверо членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин, уточнили у прокуратурі Донеччини. Травмовані жителі лікуються амбулаторно, сказав начальник МВА Сергій Добряк.

У місті пошкоджені:

6 багатоквартирних будинків,

17 приватних домогосподарства.

"Крім того, в епіцентрі удару опинилось одне з комунальних підприємств міста. Пошкоджено шкільні автобуси та транспорт, переданий громаді міжнародними донорами міжнародними донорами як гуманітарна допомога", — розказали у міській військовій адміністрації.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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