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У Покровську на Донеччині обстрілом зруйнований офіс "Лікарів без кордонів"
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У Покровську на Донеччині обстрілом зруйнований офіс "Лікарів без кордонів"

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Покровськ, Донецька область, офіс лікарів без кордонів, обстріл 5 квітня 2024 року
Зруйнований внаслідок обстрілу офіс міжнародної організації "Лікарі без кордонів" у Покровську. Суспільне Донбас/Андрій Резніков

5 квітня, близько 3 годину ранку, російські військові обстріляли офіс "Лікарів без кордонів""Лікарі без кордонів" (MSF) — це міжнародна незалежна медична гуманітарна організація, що надає допомогу жертвам збройних конфліктів, епідемій, природних катастроф та людям, які не отримують медичної допомоги. у Покровську, що у Донецькій області. Травмованих та загиблих серед співробітників організації внаслідок цього обстрілу немає.

Про це повідомили у пресслужбі організації.

"Ми засуджуємо атаку на офіс, який надавав екстрену медичну гуманітарну допомогу людям на Донеччині. "Лікарі без кордонів" закликають захистити свої об'єкти, а також цивільних осіб, працівників гуманітарних організацій та охорони здоров'я", — йдеться у повідомленні організації.

Зруйнований внаслідок обстрілу офіс міжнародної організації "Лікарі без кордонів" у Покровську
Зруйнований внаслідок обстрілу офіс міжнародної організації "Лікарі без кордонів" у Покровську. Суспільне Донбас/Андрій Резніков

У Покровську на Донеччині обстрілом зруйнований офіс "Лікарів без кордонів"
Зруйноване обстрілом приміщення організації. Telegram/Лікарі без кордонів

Як уточнили Суспільному Донбас в організації, раніше під обстрілом були лікарні, в яких працювали представники "Лікарів без кордонів". В Донецькій області це було торік 20 листопада в Селидовому. Тоді дві ракети влучили у лікарню, де перебували п'ятеро працівників "Лікарів без кордонів", серед них травмованих та загиблих не було, але кілька людей у медзакладі отримали поранення. Зокрема, двоє державних лікарів та п’ятеро пацієнтів. Також внаслідок обстрілу були пошкоджені дві швидкі. Вибуховою хвилею в авто вибило вікна.

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