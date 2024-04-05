У Покровську на Донеччині обстрілом зруйнований офіс "Лікарів без кордонів"

5 квітня, близько 3 годину ранку, російські військові обстріляли офіс "Лікарів без кордонів" у Покровську, що у Донецькій області. Травмованих та загиблих серед співробітників організації внаслідок цього обстрілу немає.

Про це повідомили у пресслужбі організації.

"Ми засуджуємо атаку на офіс, який надавав екстрену медичну гуманітарну допомогу людям на Донеччині. "Лікарі без кордонів" закликають захистити свої об'єкти, а також цивільних осіб, працівників гуманітарних організацій та охорони здоров'я", — йдеться у повідомленні організації.

Зруйнований внаслідок обстрілу офіс міжнародної організації "Лікарі без кордонів" у Покровську. Суспільне Донбас/Андрій Резніков

Зруйноване обстрілом приміщення організації. Telegram/Лікарі без кордонів

Як уточнили Суспільному Донбас в організації, раніше під обстрілом були лікарні, в яких працювали представники "Лікарів без кордонів". В Донецькій області це було торік 20 листопада в Селидовому. Тоді дві ракети влучили у лікарню, де перебували п'ятеро працівників "Лікарів без кордонів", серед них травмованих та загиблих не було, але кілька людей у медзакладі отримали поранення. Зокрема, двоє державних лікарів та п’ятеро пацієнтів. Також внаслідок обстрілу були пошкоджені дві швидкі. Вибуховою хвилею в авто вибило вікна.

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