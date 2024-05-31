Ексочільника "Укрінформу" Мацуку виключили з Комісії з журналістської етики

Комісія з журналістської етики виключила зі свого складу колишнього гендиректора "Укрінформу" Олексія Мацуку, який, за інформацією працівників агенції, надсилав у регіональні редакції " темники ".

Як повідомили на сайті КЖЕ, рішення ухвалили одноголосно.

“Висловити недовіру члену Комісії з журналістської етики Олексію Мацуці. Зупинити повноваження члена Комісії з журналістської етики Олексія Мацуки у зв’язку з втратою довіри”, – йдеться в рішенні комісії.

Рішення ухвалено згідно з пунктом 3.11 Положення про КЖЕ та за фактом оприлюднення інформації про цензуру в Укрінформі, зокрема публікації на "Українській правді" "Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ", а також публікації на Суспільному "Список бажаних / небажаних спікерів по Чернігівщині був і я за ним не працював”: кореспондент Укрінформу про "темники".

Видання "Українська правда" оприлюднило розслідування про "темники" в державній агенції "Укрінформ" за керівництва Олексія Мацуки. Співрозмовників з-поміж працівників агенції повідомили виданню, що Мацука надсилав у регіональні редакції списки з рекомендаціями, які теми треба висвітлювати кореспондентам в областях, у кого брати коментарі, а в кого не бажано.

Ім’я та прізвище радника начальника Чернігівської ОВА Андрія Подорвана є у більшості метаданих файлів, які Мацука надсилав своїм кореспондентам в регіонах.

Кореспондент "Укрінформу" по Чернігівській та Черкаській областях Юрій Стригун розповів Суспільному про існування списку, керуючись яким, мали готувати матеріали для агенції. Згідно з ним, були "бажані" спікери — люди, до яких варто звертатися за коментарями, і "небажані". Лист з такими вказівками надійшов у грудні 2023 року.