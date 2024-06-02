Аварійні відключення електроенергії, про які в "Укренерго" повідомили раніше — скасовано.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

При цьому ввечері, 2 червня, з 18:00 до 24:00 для кожної області діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

Раніше "Укренерго" повідомило, що з сьогодні з 9:00 та протягом усієї доби усіх в регіонах України окрім Волині, Львівщини та Закарпаття діють аварійні графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів.

У компанії зазначили, що причина таких заходів — важка ситуація в енергосистемі через нову атаку Росії на об'єкт мережі передачі електроенергії. При цьому енергоживлення критичної інфраструктури — не обмежується.

1 червня в "Укренерго" повідомляли, що 2 червня ліміти споживання електроенергії діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів у всіх регіонах України.

У ніч проти 1 червня сили протиповітряної оборони збили 35 крилатих ракет і 46 "шахедів", якими РФ атакувала Україну.

За даними Повітряних Сил, вночі російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Усього військо РФ випустило 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.

Як повідомили у ДТЕК, у ніч проти 1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, там серйозно пошкоджене обладнання.

Як повідомили в "Укренерго", 1 червня росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України. Є пошкодження обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.