Керівниця дирекції регіональних власкорів "Укрінформу" Ольга Коростельова розповіла про тиск з боку дирекції Олексія Мацуки і підтвердила, що отримала від Мацуки "темники" для областей. Редакція сприйняла це як цензуру та вирішила не виконувати вказівки.

Коростельова повідомила це кореспондентці Суспільного Анастасії Карнаух.

На питання, хто давав темники та з якими вказівками, керівниця сказала: "Дирекція. Директор. Можливо, це була його ініціатива. Я не знаю, хай розбираються правоохоронні органи. Таблиці були переслані від нього".

В таблицях було три колонки. Не всі таблиці були цілком заповнені — для частини областей не було вписано небажаних спікерів, каже представниця "Укрінформу".

"Ми дуже негативно сприйняли ці вказівки, ми розцінили їх як цензуру і відреагували відповідно. Це питання винесли на обговорення на планірці, де заступники генерального директора старої команди і колектив прийняли заяву, де було сказано, що ми отримали, ми вважаємо це цензурою, і ми не будемо це виконувати", — розповіла Ольга Коростельова.

Рішення редакції, що в "Укрінформу" немає небажаних спікерів і тем, було доведене до власкорів. "Ми висвітлюємо все по факту, є подія, ми про неї пишемо. І ми так робили", — каже Коростельова.

"От, зокрема, у тих списках було небажано давати [коментарі] людей, які потерпають від нестачі води на Дніпропетровщині.То після цієї вказівки наш власкор поїхала в Марганець, зокрема, де була найбільша проблема, — і ми зробили звідти великий репортаж", — додала керівниця.

Марина Сингаївська з ухваленою редакцією заявою звернулася до послів і до журналістів. Тоді проти співробітників "Укрінформу" розгорнулися "репресії", влаштовували перевірки, міняли штатний розпис тощо, розповідає пані Ольга. Їй та ще двом заступницям — Марині Сингаївській та Оксані Носковій — спершу запропонували "тихо" звільнитися, а потім створювали умови, щоб вони звільнилися самі. Коростильова розповіла Суспільному, що через це потрапила в лікарню з високим тиском, дві її колеги не витримали та пішли з редакції.

"Темники" для "Укрінформу"

Видання "Українська правда" 29 травня оприлюднило розслідування про "темники" в державній агенції "Укрінформ" у період керівництва Олексія Мацуки. Співрозмовники з-поміж працівників агенції повідомили виданню, що Мацука надсилав у регіональні редакції списки з рекомендаціями, які теми треба висвітлювати кореспондентам в областях, у кого брати коментарі, а в кого не бажано. Серед небажаних — опозиційні до теперішньої влади діячі.

Ім’я та прізвище радника начальника Чернігівської ОВА Андрія Подорвана є у більшості метаданих файлів, які Мацука надсилав своїм кореспондентам в регіонах.

Кореспондент "Укрінформу" по Чернігівській та Черкаській областях Юрій Стригун розповів Суспільному про існування списку, керуючись яким, мали готувати матеріали для агенції. Згідно з ним, були "бажані" спікери — люди, до яких варто звертатися за коментарями, і "небажані". Лист з такими вказівками надійшов у грудні 2023 року.

Наступного дня після своєї розповіді Стригун отримав повістку в армію. Він зазначив, що повістка прийшла в центральну редакцію "Укрінформу" у Києві, а не на його адресу. Відповідаючи на питання, чи може це бути пов'язано з оприлюдненою ним історією про "темники", Стригун зазначив, що не може пов'язувати ці дві події, але збіг "дивний".

24 травня генеральним директором національного інформаційного агентства Укрінформ призначили колишнього речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого. Олексія Мацуку 31 травня виключили зі складу Комісії з журналістської етики.