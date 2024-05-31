Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Редакція регіональних новин "Укрінформу" не виконувала "темники" від ексдиректора Мацуки — керівниця
МЕДІАЖУРНАЛІСТОПУУКРАЇНАЗМІПолітика

Редакція регіональних новин "Укрінформу" не виконувала "темники" від ексдиректора Мацуки — керівниця

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Керівниця дирекції регіональних власкорів "Укрінформу" Ольга Коростельова розповіла про тиск з боку дирекції Олексія Мацуки і підтвердила, що отримала від Мацуки "темники"Темник (від слова "тема") — документ, вказівка державної влади для журналістів та ЗМІ, що має на меті змінити редакційну політику цього ЗМІ і таким чином вплинути на точку зору аудиторії щодо тих чи інших суспільних подій. Зазвичай термін стосується пострадянських країн, здебільшого України та Росії для областей. Редакція сприйняла це як цензуру та вирішила не виконувати вказівки.

Коростельова повідомила це кореспондентці Суспільного Анастасії Карнаух.

На питання, хто давав темники та з якими вказівками, керівниця сказала: "Дирекція. Директор. Можливо, це була його ініціатива. Я не знаю, хай розбираються правоохоронні органи. Таблиці були переслані від нього".

В таблицях було три колонки. Не всі таблиці були цілком заповнені — для частини областей не було вписано небажаних спікерів, каже представниця "Укрінформу".

"Ми дуже негативно сприйняли ці вказівки, ми розцінили їх як цензуру і відреагували відповідно. Це питання винесли на обговорення на планірці, де заступники генерального директора старої команди і колектив прийняли заяву, де було сказано, що ми отримали, ми вважаємо це цензурою, і ми не будемо це виконувати", — розповіла Ольга Коростельова.

Рішення редакції, що в "Укрінформу" немає небажаних спікерів і тем, було доведене до власкорів. "Ми висвітлюємо все по факту, є подія, ми про неї пишемо. І ми так робили", — каже Коростельова.

"От, зокрема, у тих списках було небажано давати [коментарі] людей, які потерпають від нестачі води на Дніпропетровщині.То після цієї вказівки наш власкор поїхала в Марганець, зокрема, де була найбільша проблема, — і ми зробили звідти великий репортаж", — додала керівниця.

Марина Сингаївська з ухваленою редакцією заявою звернулася до послів і до журналістів. Тоді проти співробітників "Укрінформу" розгорнулися "репресії", влаштовували перевірки, міняли штатний розпис тощо, розповідає пані Ольга. Їй та ще двом заступницям — Марині Сингаївській та Оксані Носковій — спершу запропонували "тихо" звільнитися, а потім створювали умови, щоб вони звільнилися самі. Коростильова розповіла Суспільному, що через це потрапила в лікарню з високим тиском, дві її колеги не витримали та пішли з редакції.

"Темники" для "Укрінформу"

Видання "Українська правда" 29 травня оприлюднило розслідування про "темники" в державній агенції "Укрінформ" у період керівництва Олексія Мацуки. Співрозмовники з-поміж працівників агенції повідомили виданню, що Мацука надсилав у регіональні редакції списки з рекомендаціями, які теми треба висвітлювати кореспондентам в областях, у кого брати коментарі, а в кого не бажано. Серед небажаних — опозиційні до теперішньої влади діячі.

Ім’я та прізвище радника начальника Чернігівської ОВА Андрія Подорвана є у більшості метаданих файлів, які Мацука надсилав своїм кореспондентам в регіонах.

Кореспондент "Укрінформу" по Чернігівській та Черкаській областях Юрій Стригун розповів Суспільному про існування списку, керуючись яким, мали готувати матеріали для агенції. Згідно з ним, були "бажані" спікери — люди, до яких варто звертатися за коментарями, і "небажані". Лист з такими вказівками надійшов у грудні 2023 року.

Наступного дня після своєї розповіді Стригун отримав повістку в армію. Він зазначив, що повістка прийшла в центральну редакцію "Укрінформу" у Києві, а не на його адресу. Відповідаючи на питання, чи може це бути пов'язано з оприлюдненою ним історією про "темники", Стригун зазначив, що не може пов'язувати ці дві події, але збіг "дивний".

24 травня генеральним директором національного інформаційного агентства Укрінформ призначили колишнього речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого. Олексія Мацуку 31 травня виключили зі складу Комісії з журналістської етики.

Топ дня
Люди на станції метро у Києві
Графіки відключення світла, ДніпроГЕС у критичному стані після російського обстрілу. 830 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
ДніпроГЕС
Хто і навіщо підривав ДніпроГЕС у Другу світову та як її відновлювали
Зеленський з президентом Тимор-Лешті
Вперше в історії двосторонніх відносин: Зеленський зустрівся з президентом Тимор-Лешті
Енергетика
2 червня ліміти споживання електроенергії діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00

Вибір редакції
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Дізнайтесь більше
Журналіста УНІАН Дмитра Хилюка бачили в російському полоні
Журналіста Дмитра Хилюка бачили в полоні РФ
Суспільне, Честь професії
Два матеріали Суспільного перемогли у конкурсі "Честь професії 2024"
Укрінформ
"Українська правда": після призначення Мацуки гендиректором Укрінформу в агенстві з'явились "темники"
Журналіст Дєнков порозумівся з ТЦК та іде служити
Головред "Економічної правди" Дєнков порозумівся з ТЦК
На початок