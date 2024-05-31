Кореспондент "Укрінформу" у Чернігівській та Черкаській областях Юрій Стригун, який розповів про " темники ", отримав повістку в армію. Гендиректор "Укрінформу" Сергій Череватий повідомив, що повістки для Стригуна та ще п'ятьох працівників агентства прийшли для звірки даних.

Стригун повідомив у коментарі Суспільному, що 31 травня йому зателефонували з роботи і повідомили про повістку.

"Вчора були мої ефіри у Суспільному, там на кількох чернігівських каналах, про темники на Чернігів. А сьогодні мені з роботи подзвонили і сказали: "На вас отримана повістка. І ми її вам скинемо, розпишіться, що ми вас сповістили".У понеділок, 3 червня потрібно бути у військкоматі для уточнення медичних даних", — розповів Стригун.

Він зазначив, що повістка прийшла в центральну редакцію "Укрінформу" у Києві, а не на його адресу.

"Повістка якимось дивом прийшла в Київ у редакцію, яка за кількасот кілометрів. А ТЦК від мене ледве півтора, може два кілометри. І в 2021 році, коли я влаштовувався на роботу в "Укрінформі", я там (у військкоматі, — ред.) був. Вони мають буквально всі дані, телефон, адреса, електронна пошта... Тобто, якби вони мали бажання, то мене б знайшли за кілометр від себе. Але вони планують мене шукати наступного дня (після розповіді про "темники", — ред.) через "Укрінформ" у Києві", — сказав журналіст.

Відповідаючи на питання, чи може це бути пов'язано з оприлюдненою ним історією про список "бажаних" і "небажаних" спікерів, керуючись яким журналісти мали готувати матеріали для "Укрінформу" по Чернігівській області Стригун зазначив, що не може пов'язувати ці дві події, але збіг "дивний".

"Я не знаю не буду казати, що це точно пов'язано. Можливо це такий дивний збіг, але у такий дивний збіг після вчорашнього виступу, а сьогоднішньої повістки, якось слабо віриться. Тим більше, що так сталося, що я навіть за СРСР в армії не служив, я хворів і в армію мене не призивали. А зараз мені 57 років. А це така новина, принаймні змушує задуматися", — сказав він.

Журналіст надав Суспільному копію наказу, у якому гендиректор Укрінформу" Сергій Череватий зобов'язав відділ по роботі з персоналом проінформувати Стригуна про отримання повістки. Кореспондент зобов'язаний о 10:00 3 червня з'явитися до третього відділу Звенигородського РТЦК та СП, а після цього надати в "Укрінформ" інформацію про перебування у ТЦК.

Гендиректор "Укрінформу" Сергій Череватий повідомив Суспільному, що повістки для Стригуна та ще п'ятьох працівників агентства прийшли для звірки даних.

"Повістки прийшли на звірку даних, як вимагає постанова Кабміну. І на результати цієї звірки 22 травня нам був надісланий лист, який дійшов сьогодні. Я був зобов'язаний, як керівник підприємства, як роботодавець йому, і також п'яти ще таким же військовозобов'язаним видати наказ про те, що вони мають прибути туди, бо повістки прийшли на звірку даних", — сказав він.

Череватий зазначив, що не знайомий особисто зі Стригуном.

"Тільки закон змусив мене імперативно підписати сьогодні щодо нього документ", — сказав він.

В офіційній заяві Череватого, опублікованій на Facebook-сторінці "Укрінформу", зазначається, що згідно з постановою 1487 КМУ, кожен роботодавець проводить звірку військово-облікових даних своїх працівників. Відповідно до цієї постанови, 3 травня "Укрінформ" відправив до ТЦК за місцем реєстрації звірку на п’ятьох працівників агентства. Серед них — Юрій Стригун.

"22 травня від РТЦК Черкаської, Київської та Дніпропетровської областей відправлено розпорядження про необхідність нашим працівникам, в тому числі — Юрію Стригуну, прибути до ТЦК для звірки облікових даних. "Укрінформ" отримав цей документ 31 травня. У відповідь роботодавець зобов’язаний видати наказ про повідомлення військовозобов’язаного про необхідність прибуття працівника до РТЦК, де він перебуває на обліку для звірки військово-облікових даних", — йдеться у заяві.

Череватий зазначив, що у разі невиконання цього розпорядження стосовно керівника застосовується адміністративна відповідальність.

"Тому ми не могли проігнорувати цей документ. На початку червня усі ці працівники мають прибути на звірку військово-облікових даних до відповідних РТЦК. Вчора такі документи отримали троє людей, сьогодні двоє. Звірка триває на постійній основі. Відповідно, ми підготували наказ про повідомлення, який відправили працівникам на ознайомлення", — сказав гендиректор "Укрінформу".

Напередодні кореспондент "Укрінформу" у Чернігівській та Черкаській областях Юрій Стригун розповів про існування списку, керуючись яким, мали готувати матеріали для агентства. Згідно з ним, були "бажані" спікери — люди, до яких варто звертатися за коментарями, і "небажані". Лист з такими вказівками надійшов у грудні 2023 року.

Видання "Українська правда" оприлюднило розслідування про "темники" в державній агенції "Укрінформ" за керівництва Олексія Мацуки. Співрозмовників з-поміж працівників агенції повідомили виданню, що Мацука надсилав у регіональні редакції списки з рекомендаціями, які теми треба висвітлювати кореспондентам в областях, у кого брати коментарі, а в кого не бажано.

У більшості метаданих файлів "темників", які колишній гендиректор "Укрінформу" Олексій Мацука надсилав своїм кореспондентам в регіонах, є ім’я та прізвище радника начальника Чернігівської ОВА Андрія Подорвана.