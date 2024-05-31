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Журналіста Дмитра Хилюка бачили в полоні РФ
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Журналіста Дмитра Хилюка бачили в полоні РФ

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Журналіста УНІАН Дмитра Хилюка бачили в російському полоні
Журналіст інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк. Фото: Медійна ініціатива за права людини

Один з обміняних 31 травня українських військовополонених розповів, що перебував в одній камері з журналістом агентства УНІАН Дмитром Хилюком, якого росіяни викрали ще на Київщині в березні 2022-го.

Про це чоловік сказав у коментарі кореспондентці Суспільного.

"Дмитро Хилюк з УНІАН передає вітання своїм батькам, братові. Всім найкращі вітання. Каже, що живий, і сподівається, що його звільнять", — розповів звільнений українець, який протягом 11 місяців ділив з медійником одну камеру утримання в полоні.

Журналіст інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк висвітлював політичні події, а також судові процеси, пов’язані з війною. Росіяни викрали його під час окупації села Козаровичі Вишгородського району Київської області. Хилюка забрали приблизно 4 березня 2022 року. Місцеві жителі розповідали, що приводом для затримання могла стати підозра, що він спілкується з українськими військовими та правоохоронними органами.

Раніше Росія вперше за майже рік визнала, що утримує українську журналістку Вікторію Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало підтвердження її батькові, Володимиру Рощину.

11 січня 2024 року голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що в російському полоні залишаються понад 25 журналістів України.

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