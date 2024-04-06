В Донецькій області за минулу добу, 5 квітня, поранені семеро жителів міста Покровськ та села Пушкіне.

Про це повідомив начальник Донецької обладміністрації Вадим Філашкін.

За його даними, загиблих в області за добу не було. Поранені — п'ятеро людей у Покровську. Серед них, як повідомляли МВА та прокуратура був підліток. Також двоє поранені у селі Пушкіне.

Станом на ранок 6 квітня 2024 року армія РФ вбила на Донеччині 1900 людей, 4767 — поранила, йдеться у повідомленні. "Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", — додає Філашкін.

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