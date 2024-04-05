Російська армія обстріляла Покровськ та поранила п'ятьох людей

5 квітня, близько 03:00, війська РФ обстріляли Покровськ Донецької області та поцілили по приватному сектору. Внаслідок обстрілу поранені п'ятеро жителів, у тому числі 14-річний хлопець — вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в прокуратурі Донеччини.

"В результаті влучання по житлових будинках отримали тілесні ушкодження четверо членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин", — уточнили у відомстві. Травмовані жителі лікуються амбулаторно, сказав начальник МВА Сергій Добряк.

За даними прокуратури, в районі обстрілу пошкоджені декілька приватних домогосподарств.

Тип зброї, якою армія РФ атакувала місто, встановлюється, зазначили у прокуратурі.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як додали у Покровській МВА, балістичними ракетами армія РФ обстріляла різні частини міста.

У місті пошкоджені:

6 багатоквартирних будинків,

17 приватних домогосподарств.

"Крім того, в епіцентрі удару опинилось одне з комунальних підприємств міста. Пошкоджено шкільні автобуси та транспорт, переданий громаді міжнародними донорами міжнародними донорами як гуманітарна допомога", — розказали у міській військовій адміністрації.

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