НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Російська армія обстріляла Покровськ та поранила п'ятьох людей
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиРегіониТоп регіонів

Російська армія обстріляла Покровськ та поранила п'ятьох людей

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Покровськ, Донецька область, обстріл 5 квітня 2024 року
Наслідки обстрілу Покровська 5 квітня 2024 року. Фото: Офіс Генпрокурора

5 квітня, близько 03:00, війська РФ обстріляли Покровськ Донецької області та поцілили по приватному сектору. Внаслідок обстрілу поранені п'ятеро жителів, у тому числі 14-річний хлопець — вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в прокуратурі Донеччини.

"В результаті влучання по житлових будинках отримали тілесні ушкодження четверо членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин", — уточнили у відомстві. Травмовані жителі лікуються амбулаторно, сказав начальник МВА Сергій Добряк.

За даними прокуратури, в районі обстрілу пошкоджені декілька приватних домогосподарств.

Тип зброї, якою армія РФ атакувала місто, встановлюється, зазначили у прокуратурі.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як додали у Покровській МВА, балістичними ракетами армія РФ обстріляла різні частини міста.

У місті пошкоджені:

  • 6 багатоквартирних будинків,
  • 17 приватних домогосподарств.

"Крім того, в епіцентрі удару опинилось одне з комунальних підприємств міста. Пошкоджено шкільні автобуси та транспорт, переданий громаді міжнародними донорами міжнародними донорами як гуманітарна допомога", — розказали у міській військовій адміністрації.

Читати ще
Армія РФ обстріляла Нью-Йорк на Донеччині — двоє загиблих та двоє поранених Читати ще Армія РФ обстріляла Нью-Йорк на Донеччині — двоє загиблих та двоє поранених
Російська армія зранку обстріляла Миколаївку у Костянтинівській громаді, поранена людина Читати ще Російська армія зранку обстріляла Миколаївку у Костянтинівській громаді, поранена людина
Вдарили за сто метрів від екіпажу: армія РФ обстріляла поліцейських, які евакуювали людей з Авдіївського напрямку Читати ще Вдарили за сто метрів від екіпажу: армія РФ обстріляла поліцейських, які евакуювали людей з Авдіївського напрямку
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок Читати ще Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Покровськ, Донецька область, офіс лікарів без кордонів, обстріл 5 квітня 2024 року
У Покровську на Донеччині обстрілом зруйнований офіс "Лікарів без кордонів"
Евакуація жителів Донецької області
"Нестерпний гул вибухів, що віщують смерть". Рятувальники евакуювали п'ятьох жителів з прифронтового села на Донеччині
Воїн ЗСУ
Російське військо на Бахмутському напрямку розпочало нову хвилю штурмів — Федоренко
Покровськ, зруйнований будинок через обстріл РФ 5 квітня 2024 року
Військові РФ обстріляли Покровськ двома ракетами: що відомо
На початок