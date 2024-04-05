Сьогодні, 5 квітня, близько 13 години, російські війська обстріляли селище Пушкіне Покровського району у Донецькій області. Внаслідок цього поранені чоловік та жінка
Про це Суспільному Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"Тип засобу ураження, яким російські війська обстріляли населений пункт встановлюють правоохоронці", — уточнила Анастасія Мєдвєдєва.
Речниця зазначила, що за вказаними фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.
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