Штурми росіян в бік Часового Яру, атака на аеродроми РФ. Тиждень на фронтах

Російські військові намагаються пробитися на Часів Яр, вийти західніше Авдіївки та захопити частину позицій на півдні, звільнених ЗСУ ще влітку 2023-го. Сили оборони також стримують наступ армії РФ на Харківщині та атакували завод по виробництву "шахедів" в російській Єлабузі й декілька аеродромів і різних областях РФ. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Харківщині росіяни атакують в районі Синьківки. На Лиманському напрямку — на сході від Лиману, в районі Білогорівки, та поблизу Тернів — це на північний схід від міста.

Бахмутський напрямок

На цьому напрямку армія РФ розпочала нову хвилю штурмів, намагається прорватися на Часів Яр та атакує західніше Бахмута — по лінії Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, та на північному сході від Бахмута — поблизу Верхньокам’янського, Спірного і південно-східніше Виїмки.

Бахмутський напрямок, 5 квітня 2024. Графіка: Суспільне

Авдіївський напрямок

Сили оборони стримують росіян по лінії Бердичі, Семенівка, Первомайське, Невельське, східніше Уманського і Яснобродівки.

Новопавлівський напрямок

Бої на захід від Марʼїнки — в районах Георгіївки й Побєди, та на південь від міста — поблизу Новомихайлівки, східніше Водяного та в районі Красногорівки.

Оріховський напрямок

На півдні Донеччини росіяни наступають біля Старомайорського. На Запоріжжі — в районі Малинівки, Оріхова, Роботиного та північно-західніше Вербового.

Херсонський напрямок

Українські військові відбивають атаки на лівому березі Дніпра в районі Кринок. На цьому напрямку росіяни змінили тактику й намагалися атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп, проте марно.

Тил РФ

2 квітня дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). У Єлабузі — атака на виробництво безпілотників типу "Shahed". У Нижньокамську — на нафтопереробне підприємство.

5 квітня ГУР і ЗСУ організували атаку на три російські аеродроми — в Курську, Єйську та Енгельсі. Є знищені літаки. Також, ​​СБУ дронами знищила щонайменше шість літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ.