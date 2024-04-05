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Штурми росіян в бік Часового Яру, атака на аеродроми РФ. Тиждень на фронтах
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Штурми росіян в бік Часового Яру, атака на аеродроми РФ. Тиждень на фронтах

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Український сапер працює з системою розмінування DOK-ING MV-10
Український сапер працює з хорватською системою розмінування DOK-ING MV-10, Балаклія, Харківська область, 1 квітня 2024 року. AP/Andrii Marienko

Російські військові намагаються пробитися на Часів Яр, вийти західніше Авдіївки та захопити частину позицій на півдні, звільнених ЗСУ ще влітку 2023-го. Сили оборони також стримують наступ армії РФ на Харківщині та атакували завод по виробництву "шахедів" в російській Єлабузі й декілька аеродромів і різних областях РФ. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Харківщині росіяни атакують в районі Синьківки. На Лиманському напрямку — на сході від Лиману, в районі Білогорівки, та поблизу Тернів — це на північний схід від міста.

Бахмутський напрямок

На цьому напрямку армія РФ розпочала нову хвилю штурмів, намагається прорватися на Часів Яр та атакує західніше Бахмута — по лінії Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, та на північному сході від Бахмута — поблизу Верхньокам’янського, Спірного і південно-східніше Виїмки.

Штурми росіян в бік Часового Яру, атака на аеродром "Морозовськ". Тиждень на фронтах
Бахмутський напрямок, 5 квітня 2024. Графіка: Суспільне

Авдіївський напрямок

Сили оборони стримують росіян по лінії Бердичі, Семенівка, Первомайське, Невельське, східніше Уманського і Яснобродівки.

Новопавлівський напрямок

Бої на захід від Марʼїнки — в районах Георгіївки й Побєди, та на південь від міста — поблизу Новомихайлівки, східніше Водяного та в районі Красногорівки.

Оріховський напрямок

На півдні Донеччини росіяни наступають біля Старомайорського. На Запоріжжі — в районі Малинівки, Оріхова, Роботиного та північно-західніше Вербового.

Херсонський напрямок

Українські військові відбивають атаки на лівому березі Дніпра в районі Кринок. На цьому напрямку росіяни змінили тактику й намагалися атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп, проте марно.

Тил РФ

2 квітня дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). У Єлабузі — атака на виробництво безпілотників типу "Shahed". У Нижньокамську — на нафтопереробне підприємство.

5 квітня ГУР і ЗСУ організували атаку на три російські аеродроми — в Курську, Єйську та Енгельсі. Є знищені літаки. Також, ​​СБУ дронами знищила щонайменше шість літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ.

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