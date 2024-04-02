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На фронті відбулось 62 бойових зіткнення, ЗСУ відбили 10 атак на Авдіївському напрямку — Генштаб
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На фронті відбулось 62 бойових зіткнення, ЗСУ відбили 10 атак на Авдіївському напрямку — Генштаб

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Український сапер біля Балаклії на Харківщині, 1 квітня 2024 року. AP

Протягом доби 2 квітня на передовій в Україні відбулось 62 бойових зіткнення, Сили оборони України відбили 10 атак на Авдіївському та 8 атак на Лиманському напрямках.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Російська армія завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Волфине і Олександрівка Сумської області та Липці Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Буда-Вороб’ївська та Клюси Чернігівської області; Чернацьке, Стара Гута, Олексіївка та Дмитрівка Сумської області; Ветеринарне, Гатище, Плетенівка, Липці Харківської області.

На Куп’янському напрямку українськими захисниками відбито 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася прорвати оборону ЗСУ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 8 атак росіян в районі населеного пункту Терни Донецької області, де російське військо намагалося прорвати оборону ЗСУ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка, Невське та Серебрянське лісництво на Луганщині; Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Курдюмівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Андріївка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася вибити українські підрозділи із займаних рубежів. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка та Карлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Уманське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де армія РФ 18 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Олександропіль, Водяне та Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку РФ здійснила 2 атаки на позиції ЗСУ в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Гуляйпільське, Новоданилівка та Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби росіянами здійснено 1 атаку на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Токарівка, Велетенське та Михайлівка Херсонської області.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню", — додали у Генштабі.

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