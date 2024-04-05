Внаслідок спільної операції Головного управління розвідки Міноборони і Збройних Сил України в ніч на 5 квітня завдали ударів по трьох аеродромах росіян — у Курську, Єйську та Енгельсі. Зокрема, пошкоджені бомбардувальники Ту-95МС. Також є загиблі російські військовослужбовці.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Так, за даними джерел, були удари по аеродрому в Курську. Інформація щодо загиблих і пошкодженнях уточнюється.

У Єйську є великі пошкодження двох СУ-25, є 4 загиблі військовослужбовці. Інша інформація уточнюється.

У Енгельсі отримали дуже великі пошкодження 3 літаки Ту-95МС , 7 військовослужбовців загинули, серед них були пілоти військово-космічних сил.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України разом зі Силами оборони завдала удару дронами по російському аеродрому "Морозовськ". Внаслідок атаки були знищені щонайменше 6 літаків.

5 квітня губернатор Ростовської області РФ заявив про масштабну атаку дронів у Морозівському районі. Чиновник стверджував, що ППО нібито збила понад 40 безпілотників.