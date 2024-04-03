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Генштаб: вночі РФ атакувала "шахедами", на фронті — 75 бойових зіткнень за добу
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Генштаб: вночі РФ атакувала "шахедами", на фронті — 75 бойових зіткнень за добу

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Генштаб ЗСУ зведення 3 квітня, війна в Україні, обстріл шахедами, ситуація на фронті
Українські військові. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 4 БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. На Новопавлівському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати оборону українських військ. Загалом військо РФ завдало 2 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснило 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 3 квітня.

Внаслідок російських атак є  загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине, Олександрівка, Новоселиця, Краснопілля Сумської області; Синьківка, Липці Харківської області; Білогорівка, Верхньокам’янське Луганської області; Терни, Ямполівка, Григорівка, Ступочки, Бердичі, Курдюмівка, Новобахмутівка, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Олександропіль, Водяне, Вугледар Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося прорвати оборону українських військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак росіян в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка Донецької області, де військо РФ намагалося покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де військо РФ 24 рази намагалося прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти РФ здійснили 4 атаки на позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 8 разів атакувало позиції українських військ.

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