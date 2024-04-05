З 4 ранку 5 квітня російські військові на Бахмутському напрямку пішли новою хвилею — почали ударно-штурмові дії в напрямку Андріївського, продовжують штурмувати Іванівське та Часів Яр.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі "Суспільне. Студія".

Основні зусилля військо РФ зосередило поблизу Часового Яру та штурмує в напрямку Іванівського, зазначив Федоренко. "Таким чином противник намагається покращити своє становище, перетнути лінію і зайти у фланг. Суттєвих тактичних успіхів противник не мав", — розказав Юрій Федоренко.

Командир батальйону зазначив, населений пункт Іванівське для російських військових є лівим флангом, який треба закривати при вчиненні ударно-штурмових на Часів Яр. Із самого села вже нічого не лишилося.

"Ситуація така: противник там просунувся, зайняв декілька вулиць. Силам оборони вогневим впливом, штурмовими діяли вдалось противника відкинути від цих двох вулиць. Зайняли ми, попрацювала ворожа авіація, знову відкинули нас. Ось такі дві вулиці, воно є постійно мігруючими. Умовна окупація: то 60 % противник займає, то знижується до 40 %", — прокоментував військовослужбовець ситуація в Іванівському.

Він уточнив, що така ситуація спостерігається протягом трьох тижнів

За минулу добу українські військові, за словами комбата, знищили 10 одиниць легкоброньованої техніки РФ, зокрема БМП та БТРи, ще дві пошкодили та знищили декілька штурмових груп.

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