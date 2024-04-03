Протягом доби на фронті зафіксовано 54 бойових зіткнення. Найгарячіше на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Сили оборони завдали 20 ударів по позиціях військ РФ, поціливши зокрема станцію РЕБ та пункт управління дронами росіян.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом, війська РФ завдали 5 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Слобожанське та Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Блешня Чернігівської області; Нова Гута, Гаврилова Слобода, Товстодубове, Лукашівка Сумської області; Ветеринарне, Стрілеча, Красне Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку в районі населеного пункту Андріївка Луганської області. Окупанти завдали авіаударів в районах населених пунктів Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Калинове, Борова Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки в районі населеного пункту Терни Донецької області, де росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де війська РФ намагалися покращити тактичне положення. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Торецьк та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські війська відбили 8 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де окупанти намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів. Війська РФ завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Керамік та Семенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне, де вони, за підтримки авіації, 15 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Також окупанти завдали авіаударів в районах населених пунктів Красногорівка, Водяне та Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку протягом доби росіяни не наступали, проте, завдали авіаударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Малинівка, Оріхів та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби, здійснено 4 атаки на позиції Сил оборони. Російських артилерійських обстрілів зазнали Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу військ РФ.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 артилерійській системі, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 1 пункту управління БпЛА росіян.