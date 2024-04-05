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СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела
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СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела

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Служба безпеки України
Служба безпеки України. Фото: СБУ

Служба безпеки України разом зі Силами оборони завдала удару дронами по російському аеродрому "Морозовськ". Внаслідок атаки були знищені щонайменше 6 літаків.

Про це Суспільному повідомили поінформовані джерела.

За словами співрозмовників, на летовищі базувалися бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. Саме такі Росія використовує для того, аби скидати КАБи по позиціях ЗСУ та прифронтових українських містах.

"Результати спільної спецоперації вражають — знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових рашистів стали "двохсотими" чи "трьохсотими", — зазначили у коментарі.

Водночас джерела підкреслили, що "це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал" російських окупантів.

Раніше 5 квітня губернатор Ростовської області РФ заявив про масштабну атаку дронів у Морозівському районі. Чиновник стверджував, що ППО нібито збила понад 40 безпілотників.

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