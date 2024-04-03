На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області російські військові змінили тактику дій й намагалися атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Повідомляється, що військові РФ вісім разів безрезультатно штурмували підрозділи українських бійців та зазнали втрат.

"Зазнавши втрат, російські військові змушені були повернутися на вихідні позиції. Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", — йдеться у дописі.

Раніше Сили оборони півдня повідомили, що українські захисники на Херсонському та Оріхівському напрямках завдали чергових втрат армії РФ. Ліквідували 141 російського військового.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.