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Зміна тактики не допомогла. На ТОТ Херсонщини росіяни вісім разів безрезультатно штурмували позиції Сил оборони
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Зміна тактики не допомогла. На ТОТ Херсонщини росіяни вісім разів безрезультатно штурмували позиції Сил оборони

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Херсонщина, лівобережжя, Сили оборони
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області російські військові змінили тактику дій й намагалися атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Повідомляється, що військові РФ вісім разів безрезультатно штурмували підрозділи українських бійців та зазнали втрат.

"Зазнавши втрат, російські військові змушені були повернутися на вихідні позиції. Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", — йдеться у дописі.

Раніше Сили оборони півдня повідомили, що українські захисники на Херсонському та Оріхівському напрямках завдали чергових втрат армії РФ. Ліквідували 141 російського військового.

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