Протягом доби на фронті зафіксовано 57 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби зафіксовано 57 бойових зіткнень. Найгарячіше на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Генштабу ЗСУ.

Загалом, війська РФ завдали 2 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань військ РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Волфине Сумської області та Огірцеве Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Попівка Чернігівської області; Бачівськ та Уланове Сумської області.

На Куп’янському напрямку війська РФ наступальних (штурмових) дій не вели. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону ЗСУ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Росіяни також завдали авіаударів в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де війська РФ намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Очеретине, Керамік, Новобахмутівка та Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де росіяни, за підтримки авіації, 19 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районі населеного пункту Володимирівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку протягом доби росіяни, за підтримки авіації, здійснили 3 невдалі спроби атакувати позиції Сил оборони в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також завдали авіаційних ударів в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне та Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснено 5 атак на позиції Сил оборони в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Кізомис, Антонівка Херсонської області.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО військ РФ.