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Профільний комітет Ради підтримав ліквідацію КРАІЛ та автоматизацію видачі гральних ліцензій — Федоров
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Профільний комітет Ради підтримав ліквідацію КРАІЛ та автоматизацію видачі гральних ліцензій — Федоров

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КРАІЛ
Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Київ, 4 серпня 2022 року. Фото: Вʼячеслав Ратинський /УНІАН

Парламентський комітет з фінансів податкової та митної політики підтримав ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизацію видач гральних ліцензій у сфері азартних ігор.

Про це у Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Федорова, тепер законопроєкт №9256 очікує на перше читання. Він висловив сподівання на його підтримку з боку народних депутатів.

"Це важливий антикорупційний законопроєкт. Якщо його ухвалять, з процесу видачі ліцензій приберуть людський чинник — усе буде автоматично й за чіткими критеріями", — наголосив міністр.

На початку травня 2023 року Михайло Федоров повідомляв, що уряд підтримав законодавчу ініціативу щодо ліквідації КРАІЛ і документ було відправлено на розгляд у Верховну раду.

У липні 2020 року Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

У вересні 2020 року Кабмін ухвалив постанову про створення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Згідно з документом, Комісія реалізує державну політику у сфері грального бізнесу.

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