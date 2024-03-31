Останні новини про ситуацію на фронті у Донецькій та Луганській областях у квітні 2024 року.
Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" у березні уразив понад 689 російських військових цілей
Воїни батальйону ударних БпАК "Ахіллес" уразили понад 689 російських військових цілей на Бахмутському напрямку у березні.
Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.
Зокрема, українські військові уразили:
- 59 одиниць техніки — знищені,
- 133 одиниці техніки — уражені,
- 5 складів БК/МТЗ — знищені,
- 341 інженерна фортифікаційна споруда/укриття/позиції — уражені,
- 49 представників особового складу — ліквідовані,
- 64 представники особового складу — поранені.
Армія РФ понад пів сотні разів штурмувала позиції українських військових на східному фронті
Українські військові відбили 57 атак російських окупаційних військ на фронтах Донеччини та Луганщини протягом 3 квітня. На Новопавлівському напрямку армія РФ атакувала за підтримки авіації.
Про це у ранковому зведенні 4 квітня повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, військо РФ завдало авіаційних ударів по населених пунктах:
- Стельмахівка,
- Часів Яр,
- Андріївка,
- Нью-Йорк,
- Стара Миколаївка,
- Торецьк,
- Дружба,
- Керамік,
- Новокалинове,
- Очеретине,
- Уманське,
- Карлівка,
- Семенівка,
- Новоселівка Перша,
- Красногорівка,
- Новомихайлівка,
- Костянтинівка,
- Водяне,
- Вугледар,
- Старомайорське.
Куп'янський напрямок
Сили оборони відбили 1 російську атаку в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.
Лиманський напрямок
ЗСУ відбили 5 атак поблизу Тернів Донецької області, де військо РФ намагалось прорвати українську оборону.
Бахмутський напрямок
Українські воїни відбили 14 російських атак біля Білогорівки Луганської області, Спірного, Андріївки, південно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де армія РФ намагалася покращити тактичне положення.
Авдіївський напрямок
Українські військові відбили 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське, де російські військові намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати російську армію в районах Новомихайлівки, Урожайного, південно-східніше Водяного, де російські війська, за підтримки авіації, 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ.
Попри безупинні штурми РФ Сили оборони контратакують на Новопавлівському напрямку
Про це розповів в етері "Суспільне. Студія" офіцер Легіону Свободи Сергій Воронов.
За словами офіцера, російські військові не припиняють штурмувати позиції українських військових.
"Нині одним із найгарячіших є саме Новопавлівський напрямок, де росіяни фактично без зупину штурмують кілька населених пунктів. Це стосується Новомихайлівки, Георгіївки, яка стоїть фактично на шляху в бік Курахового. Невельське, Красногорівка також штурмують. Це так само стосується Первомайського, де без зупину цілодобово росіяни проводять штурмові дії. Проте Сили оборони активно застосовують в тому числі контратаки для того, щоб задавати якомога більше втрат росіянам і не допускати втрат тих чи інших позицій", — сказав військовий.
За його словами, військові окупаційної армії продовжують застосовувати тактику малих груп. В боку РФ наразі тут воюють різні підрозділи.
"Там дуже різноманітний контингент зараз: від кадрових військових і до «ДНРівських» підрозділів, які є так чи інакше мотивовані та воюють з 2014 року. З таких найбільших, можу сказати, що там «Оплот», «п'ятнашка», «ДНРівський» підрозділ тероборони, ну і дуже-дуже багато кадрових військових, якраз там в тому числі мотострілецьких полків і бригад, які стоять сьогодні по ту лінію фронту", — додав Воронов.
Авіаудари по 15 населених пунктах та понад 50 атак
За добу армія РФ завдала авіаударів по п’ятнадцяти населених пунктах Луганської та Донецької областей. Військові РФ намагались провести 54 штурми українських позицій.
Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні за підсумками 2 квітня.
Під авіаударами 2 квітня були:
Білогорівка, Верхньокам’янське Луганської області,
- Терни, Ямполівка, Григорівка, Ступочки, Бердичі, Курдюмівка,
- Новобахмутівка, Семенівка, Карлівка, Красногорівка,
- Олександропіль, Водяне, Вугледар Донецької області.
Атаки і штурми на фронті на Донбасі
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію Росії в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне. Армія РФ 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 14 атак. Підрозділи РФ зосередились в районах населених пунктів: Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське.
"Ворог за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів".
На Лиманському напрямку українські військові відбили 10 атак сил РФ в районі населеного пункту Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку — війська РФ провели 6 атак в районах населених пунктів Спірне та Кліщіївка.
На Оріхівському напрямку, який включає ділянку фронту на Донеччині, окупаційні війська провели 4 атаки, зокрема і в районі Старомайорського, що на півдні Донецької області на кордоні із Запорізькою.
Часів Яр дасть росіянам вогневий контроль над більшістю міст Донеччини — Федоренко
Про це ефірі Суспільне Спротив повідомив командир батальйону "Ахілес" Юрій Федоренко.
"Основний напрямок своїх зусиль противник націлив в напрямку Часового Яру. Чому, бо то є панівна висота. Вона дає можливість організувати дві ключові речі. Перше взяти під вогневий контроль решту міст, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. І організувати плацдарм для подальшого просування", — розповів Юрій Федоренко.
За словами Федоренко, російська армія робить основну ставку на удари по Часів Яру КАБами, оскільки ця зброя мала вирішальне значення на Авдіївському напрямку.
На Луганщині знищено річкову переправу російських військових
Про це повідомляє 3 прикордонний загін реформований у бригаду "Помста".
"Ворожу переправу через річку Жеребець на Луганщині знищили прикордонники бригади "Помста". Відмінна робота підрозділу розвідувально-ударних безпілотних повітряних суден "Рубаки", — йдеться у повідомленні.
Прикордонники додали, що переправу знищили фугасним снарядом, який скинули з важкого ударного дрона "Вампір".
На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація є стабільною протягом кількох тижнів
В ефірі "Суспільне. Студія" начальник пресслужби "Сталевого кордону" Іван Шевцов розповів про ситуацію.
За його словами, 1 квітня на Лиманському напрямку українські оборонці відбили вісім атак РФ, на Куп'янському напрямку останніми днями росіяни активних заходів не проводять. За його словами, росіяни здійснюють "велику кількість" артобстрілів по прикордонних населених пунктах і по позиціях Сил оборони — близько 600 обстрілів зафіксували протягом 1 квітня.
На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 25 атак: ранкове зведення Генштабу
Російська армія збільшила кількість атак на фронті — порівняно з попередньою добою — понад 60 разів атакувала позиції Сил оборони України за 1 квітня, повідомив у ранковому зведенні Генштаб.
Авіаударів військо РФ завдало в районі сіл та містечок:
- Стельмахівка, Білогорівка Луганської області;
- Піщане, Терни, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Олександропіль,
- Уманське, Яснобродівка, Новобахмутівка, Новоселівка Перша,
- Карлівка, Орлівка, Очеретине, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне, Золота Нива Донецької області.
Лиманський напрямок
Армія РФ 9 разів атакувала за підтримки авіації позиції Сил оборони поблизу Тернів.
Бахмутський напрямок
"Ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення".
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Часового Яру Донецької області.
Авдіївський напрямок
Тут за добу ЗСУ відбили 10 атак в районі населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької.
Новопавлівський напрямок
Російська армія атакувала тут 25 разів, намагаючись прорвати оборону. Атаки відбувались за підтримки авіації в районі населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне.
Оріхівський напрямок
Ця ділянка фронту і на Донеччині, а на Запоріжжі. Окупаційні війська здійснили 4 атаки позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На один постріл українських артилеристів припадає шість пострілів армії РФ на Бахмутському напрямку
При сталій динаміці на Бахмутському напрямку російська армія переважає українську в кількості артилерійських боєприпасів та артилерії загалом.
Про це в ефірі 24 каналу повідомив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" у складі 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.
"За добу тактичних успіхів у російських військових не було. Атаки в напрямку Кліщіївки — відбиті, атаки в напрямку Іванівському призвели до того, що російська сторона залишила на полі бою дві броньовані машини, які відповідали за доставлення "живої сили штурмової" на передню лінію", — розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку.
Більше про переваги армії РФ в артилерії та бійцях на цій ділянці фронту:
На Новопалівському напрямку армія РФ за добу 18 разів атакувала українські позиції, а на Бахмутському — 14
Про це у вечірньому зведенні 1 квітня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Лиманський напрямок
Військовослужбовці України відбили вісім атак поблизу Терен, що на Донеччині. На цій ділянці фронту російські військові з артилерії та мінометів обстріляли Невське Луганської області; Ямполівка, Торське Донецької області.
Бахмутський напрямок
Українські бійці відбили 14 атак російської армії в районі Білогорівки Луганської області; Спірного, Івано-Дар’ївки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Часового Яру Донецької області. Російські військові з артилерії та мінометів обстріляли Калинівку, Часів Яр, Ступочки, Кліщіївку, що у Донецькій області.
Авдіївський напрямок
Російські військові шість разів атакували Бердичі, Первомайське Донецької області. Вони намагались вибити українські підрозділи із займаних рубежів. Військові РФ завдали авіаційні удари — Новобахмутівка, Олександропіль, Орлівка, Уманське, Яснобродівка, Карлівка, Очеретине Донецької області. З артилерії та мінометів вони обстріляли Бердичі, Уманське, Нетайлове, Невельське Донецької області.
Новопавлівський напрямок
На ділянці фронту Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне російська армія 18 разів намагалась прорвати українську оборону. Військові РФ завдали авіаційних ударів по Водяному та Золотій Ниві Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли — Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне Донецької області.
Оріхівський напрямок
Російські військові за допомогою авіації атакували Старомайорське Донецької області.
Російська армія тисне по лінії Бердичів на Авдіївському напрямку
Про це в ефірі проєкту "Суспільне. Студія" розповів військовослужбовець ЗСУ Сергій Волков.
"Російські війська безліч разів заявляли про захоплення Бердичів, але Сили оборони тримають частину цього села та дають бій", — уточнив Сергій Волков.
Детальніше про ситуацію на Авдіївському напрямку
Російська армія застосовує FPV-дрони та фугасні авіаційні бомби на Бахмутському напрямку
Про це повідомив речник 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Російське військо продовжує активно наступати на Бахмутському напрямку, зазначив пресофіцер.
"Буквально на всьому відрізку нашого фронту відбуваються бої, бойові штурмові атаки, задіює техніку, артилерія працює беззупинно, російські військові застосовують FPV-дрони на першій лінії, а також фугасні авіаційні бомби.
За його словами, російські військові штурмують Іванівське, Кліщіївку, Андріївку — докидають деякі підрозділи, щоб посилити угруповання тут. Також Богданівський напрямок є досить активний.
"Ці атаки не настільки грандіозні, коли були "вагнерівці", однак люди йдуть хвилями. Протягом дня на один і той же опорний пункт може бути декілька таких штурмових дій. Якщо вони роблять 12 тисяч пострілів на день по всій лінії фронту, то ми — 2 тисячі", — розповів Калашніков.
Майже 1300 російських окупантів ліквідували бійці 47 ОМБр у березні
Про це повідомили у 47 окремій механізованій бригаді.
Кількість знищених російських військових рівнозначна двом батальйонам, зазначили військовослужбовці. Бригада перебуває на Авдіївському напрямку.
Окрім російських бійців воїни 47 ОМБр знищили:
- один танк,
- сімнадцять БМП,
- три МТ-ЛБ,
- три ББМ,
- чотири артилерійські системи,
- чотири протитанкових ракетних комплекси,
- пʼять автівок,
- дві одиниці інженерної техніки,
- чотири засоби РЕБ.
Також бійці бригади приземлили:
- два безпілотники "ZALA",
- один "SuperCam",
- пʼять ударних "Ланцетів",
- один "Орлан".
Ситуація на Бахмутському напрямку: дані офіцера бригади Нацгвардії "Рубіж"
"99 % відсотків спроб ворога, провокацій, або намагань просуватися, вони невдалі для ворога, ворого несе величезні втрати. Бахмутський напрямок — це декілька десятків до сотні кілометрів. Ворог пробує атакувати широкими фронтом, тобто у багатьох місцях пробує пересуватись, як малими групами — штурмами по 3-5 людей, група закріплення, група евакуації, група резерву тощо", — розказав в ефірі "Суспільне. Студія" офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.
За його словами, армія РФ застосовує бронетехніку як легку, так і танки і має перевагу у боєприпасах, що дозволяє "бомбардувати, як дальні, так і ближні тили з артилерії".
"Часів Яр постійно під шаленими бомбардуваннями, як керованими авіабомбами, так і артилерією", — додав він.
Біля села Тоненьке під Авдіївкою ЗСУ відбили найбільшу механізовану атаку РФ на фронті з жовтня: що це означає
Російське командування може вважати район Авдіївки в Донецькій області своїм пріоритетом у подальшому наступі, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). У звіті за 31 березня інститут звертає увагу на інформацію про те, що саме на цій ділянці фронту, біля села Тоненькена мапах ISW, DeepState село позначене як захоплене російськими силами. Водночас Генштаб та командування не повідомляло про це. 4 березня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомляв, що армія РФ частково контролює Тоненьке. , ЗСУ днями відбили наймасштабніший механізований наступ з осені 2023 року.
12 БМП та 36 танків. РФ кинула батальйон на штурм поблизу села Тоненьке неподалік Авдіївки
"Схоже, українські війська відбили російську механізовану атаку чисельністю в батальйон поблизу Авдіївки Донецької області 30 березня — першу механізовану атаку чисельністю в батальйон з моменту початку російськими військами кампанії із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року", — пише інститут в аналітиці.
Там посилаються на дані, що оприлюднив український військовослужбовець: підрозділи російського 6-го танкового полку (90-та танкова дивізія), 30 березня кинули 36 танків і 12 БМП на штурм біля села Тоненьке.
"Геолокаційні зображення, опубліковані 31 березня, показують велику кількість знищених і пошкоджених російських бронетехніки та танків уздовж дороги на північний захід від села Тоненьке (на захід від Авдіївки). Український військовослужбовець зазначив, що під час штурму українські війська знищили 12 російських танків і вісім БМП, і зазначив, що прорвати оборону цим ударом не вдалося".
Авдіївський фронт може стати пріоритетним напрямком наступу РФ влітку
В ISW зауважують, що підрозділи 90-ї танкової дивізії армії Росії "представляють значний незадіяний оперативний резерв" і це вперше їх залучили на Авдіївському фронту. Це може свідчити про те, вважають аналітики, що російське військове командування може взяти на себе зобов’язання продовжувати та активізувати зусилля з наступу на захід від Авдіївки.
"Масштаби російського механізованого штурму 30 березня значні. Російські війська не проводили такого масштабного механізованого наступу з початку російської локалізованої наступальної операції з захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року, коли українські сили знищили майже 50 російських танків і понад 100 бронетехніки 19-20 жовтня 2023 року", — нагадали в інституті.
Тут також звертають увагу, що відбиття цього механізованого штурму "є позитивним показником здатності України захищатися від майбутніх широкомасштабних російських нападів", особливо з урахуванням очікуваного влітку наступу армії РФ.
"Продемонстрована здатність України вміло захищатися від широкомасштабного російського нападу на особливо критичній ділянці фронту, незважаючи на виклики з боку України, свідчить про те, що українські сили можуть досягти значних результатів на полі бою, якщо вони будуть належним чином оснащені".
Ця атака цілого батальйону, на думку аналітиків, може свідчити, що "російське командування надає перевагу району Авдіївки Донецької області".
"Готовність російського військового командування кинути в атаку під Авдіївкою танки кількістю батальйон свідчить про те, що цей штурм був першочерговим. Українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські сили накопичують особовий склад уздовж осі Харків-Луганськ, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки та на заході Запорізької області, але ISW продовжує оцінювати, що російські сили, ймовірно, зможуть розпочати лише узгоджену великомасштабну наступальна операція в одному оперативному напрямку за раз через власну живу силу та обмеження планування Росії", — йдеться у аналітичному звіті.
Найбільше атак між Мар'їнкою та Кураховим. Тиждень на фронті: дані Генштабу за 25-31 березня 2024 року
За тиждень на фронті армія РФ найбільше атакувала українські позиції на Новопавлівському напрямку (це неподалік Мар’їнки Донецької області — ред.). Тут російські війська продовжують наступати, українські військові відбили близько 180 атак.
Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов в етері телемарафону "Єдині новини" вранці 1 квітня.
"На Новопавлівському напрямку армія РФ продовжує вести наступальні дії в районі Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, Водяного (що неподалік Мар'їнки — ред.) та Урожайного (на півдні області, в бік Запоріжжя — ред.), де Сили оборони відбили близько 180 безуспішних атак противника", — підсумував речник ситуацію на одному з напрямків фронту на Донеччині.
Саме в Донецькій області на лінії бойового зіткнення відбувається найбільше штурмів та спроб прорвати оборону.
За його даними за минулий тиждень:
- Авдіївський напрямок фронту — це понад 85 штурмів російських військ в районі населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Первомайське, Невельське.
"На Авдіївському напрямку українські воїни завдали противнику чималих втрат як у живій силі так, і в озброєнні", — зауважив Ковальов.
- Лиманський напрямок — 64 атаки сил РФ відбиті. Це були спроби відбити позиції в районі Білогорівки, Терни, Ямполівка, Веселе, Роздолівка.
- Бахмутський напрямок — українські військові відбили близько 46 атак. Підрозділі російської армії штурмували в районі Богданівки, Іванівського, Часового Яру, зокрема селища Новий (південно-східна околиця міста), Кліщіївки, Андріївки.
- Оріхівський напрямок — це також фронт на Донеччині — тут загалом армія РФ атакувала 34 рази, зокрема в районі Старомайорського Донецької області, а також на Запоріжжі — поблизу населених пунктів Білогір’я, Вербове, Роботине.
На інших напрямках фронту РФ настільки ж активно не наступала: на Херсонському фронті Сили оборони відбили 13 атак, на Куп’янському — дві.
Загалом за тиждень на фронті було 450 бойових зіткнень.
Армія РФ близько пів сотні разів штурмувала позиції українських військових на східному фронті
Українські військові відбили 48 атак російських окупаційних військ на фронтах Донеччини, Луганщини та Запоріжжя протягом 31 березня. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках армія РФ атакувала за підтримки авіації.
Про це у ранковому зведенні 1 квітня повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, військо РФ завдало авіаційних ударів по населених пунктах:
- Білогорівка,
- Терни,
- Ямполівка,
- Часів Яр,
- Роздолівка,
- Уманське,
- Новобахмутівка,
- Очеретине,
- Бердичі,
- Орлівка,
- Новомихайлівка,
- Побєда,
- Урожайне,
- Старомайорське.
Лиманський напрямок
ЗСУ відбили 3 атаки поблизу Тернів Донецької області, де військо РФ атакувало за підтримки авіації.
Бахмутський напрямок
Українські воїни відбили 8 російських атак біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де російське військо за підтримки авіації намагалося покращити тактичне положення.
Авдіївський напрямок
Українські військові відбили 13 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське, де російські військові, за підтримки авіації, намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати російську армію в районах Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного, де російські війська 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ.
Оріхівський напрямок
Військо РФ 2 рази атакувало позиції українських воїнів в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
Події на фронті: хроніки Суспільне Донбас
Хроніка подій на фронті на сході України у березні 2024 року:
Хроніка подій на Авдіївському фронті з 16 по 29 лютого 2024 року — під час останніх боїв на місто та відведення Сил оборони від Авдіївки:
Хроніка боїв за Бахмут з 5 березня по 21 серпня 2023 року: