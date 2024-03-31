Попри безупинні штурми РФ Сили оборони контратакують на Новопавлівському напрямку

Про це розповів в етері "Суспільне. Студія" офіцер Легіону Свободи Сергій Воронов.

За словами офіцера, російські військові не припиняють штурмувати позиції українських військових.

"Нині одним із найгарячіших є саме Новопавлівський напрямок, де росіяни фактично без зупину штурмують кілька населених пунктів. Це стосується Новомихайлівки, Георгіївки, яка стоїть фактично на шляху в бік Курахового. Невельське, Красногорівка також штурмують. Це так само стосується Первомайського, де без зупину цілодобово росіяни проводять штурмові дії. Проте Сили оборони активно застосовують в тому числі контратаки для того, щоб задавати якомога більше втрат росіянам і не допускати втрат тих чи інших позицій", — сказав військовий.

За його словами, військові окупаційної армії продовжують застосовувати тактику малих груп. В боку РФ наразі тут воюють різні підрозділи.

"Там дуже різноманітний контингент зараз: від кадрових військових і до «ДНРівських» підрозділів, які є так чи інакше мотивовані та воюють з 2014 року. З таких найбільших, можу сказати, що там «Оплот», «п'ятнашка», «ДНРівський» підрозділ тероборони, ну і дуже-дуже багато кадрових військових, якраз там в тому числі мотострілецьких полків і бригад, які стоять сьогодні по ту лінію фронту", — додав Воронов.