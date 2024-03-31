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Командир батальйону "Ахіллес": Російська армія не мала успіхів на Бахмутському напрямку минулої доби
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Командир батальйону "Ахіллес": Російська армія не мала успіхів на Бахмутському напрямку минулої доби

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Фронт, ЗСУ, українські військові
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські військові за останню добу не мали жодних успіхів та просувань на Бахмутському напрямку фронту. Всі позиції, які контролюють Сили оборони, лишаються за українськими військовими.

Про це в ефірі нацмарафону "Єдині новини" повідомив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" у складі 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Жваво. Напрямок кипить. Ворог зосередився на напрямку Часів Яр. Для них це важливо, бо це є панівна висота", — сказав військовий.

Ліворуч від Часового Яру армія РФ штурмує в напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Богданівки, намагається вирівняти лінію фронту й умовно нарощувати зусилля, зазначив військовослужбовець. І додав, що спроби армії не вдалі, адже Сили оборони "завдають вогневого впливу".

"Дуже часто вдається вбити ворога дистанційно, не даючи можливості штурмовим групам затягуватись поблизу, до наших позицій", — розказав комбат.

Одну з ключових ролей на цю мить у війні відіграють засоби БпЛА розвідувального типу дії, бо вони, за словами Федоренка, дають можливість бачити російських військових в режимі онлайн вдень та вночі, а також ударні засоби БпЛА — уночі це дрони-бомбери типу "Вампір" та інші модифікації.

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