Від десяти обстрілів на день: яка ситуація у Часовому Ярі

Часів Яр на Донеччині знаходить за чотири кілометри від лінії фронту. Армія РФ обстрілює місто щонайменше по десять разів на день. Тут немає електрики, централізованого водо- та газопостачання. В місті залишаються близько 900 людей.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

За інформацією поліції, російські окупаційні війська щоденно завдають від десяти ударів по місту. Особливо від російських бомб страждають мікрорайони, наближені до Бахмута.

"Місто перебуває на автономному забезпеченні. Острівком життя серед руїн є пункт незламності, який перенесли на нове місце після трьох влучань ворога у попередню будівлю. З огляду на загострену ситуацію влада підготувала ще декілька запасних локацій", — розказали в поліції.

У "пункті незламності" люди щодня отримують гарячі обіди та можуть зарядити мобільні телефони, ліхтарики та радіо. Тут також приймають лікарі та видають ліки.

Один з місцевих жителів у "пункті незламності" організував майстерню, в якій ремонтує ліхтарики, радіоприймачі, зарядні пристрої.

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