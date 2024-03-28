Пошуковці загону "Плацдарм" вивезли з-під Бахмута Донецької області тіла військових РФ. Їх після ідентифікації обміняють на загиблих військовослужбовців ЗСУ.

За словами керівника пошукового загону Олексія Юкова, при огляді знайдених останків були виявлені розпізнавальні знаки загиблих військових російської армії.

"Були виявлені: особистий розпізнавальний знак, до нього пристебнутий хрестик, людина носила на шиї. Наразі він в дуже поганому стані, але спробуємо розрізнити. Ще була виявлена картка, по ній вже можна встановити особистість російського військового", — розповів Олексій Юков.

Пошуковці загону "Плацдарм", Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Тіла загиблих російських військових пошуковці вивезли з-під Бахмута. Як розповідає Юков, вони пролежали там не менше пів року.

"Під населеними пунктами Андріївка, Кліщіївка. Тіла знаходяться у різному стані розкладання. Зараз перевіряємо чи немає серед загиблих військовослужбовців ЗСУ. Попередні тіла, які були оглянуті, це були російські військові", — розповів Юков.

Пошуковці загону "Плацдарм", Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Усі знайдені у загиблих речі пошуковці фіксують та фотографують. Далі тіла передадуть на судмедекспертизу, а після неї — на обмін.

"Вони будуть передані російській стороні, завдяки чому російська сторона буде передавати тіла українських військових, які знаходяться на окупованій території. Це робота Генштабу, контррозвідки, СБУ. Найголовніша робота вже зроблена — це знайдені тіла, привезені, оглянуті", — пояснив Олексій Юков.

Від початку повномасштабного вторгнення пошуковці "Плацдарму" знайшли понад півтори тисячі загиблих російських та українських військових, а також цивільних.

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