30 березня — 766 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Зеленський звільнив двох заступників керівника Офісу президента.
- Президент Зеленський погодив призначення екссекретаря РНБО Данілова на посаду посла України в Молдові.
- В Одесі через падіння уламків поранення отримали троє людей, серед них — двоє дітей віком 10 та 15 років.
- Комітет Ради з питань нацбезпеки завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію.
- Україна отримає від Бельгії €100 мільйонів на технічне обслуговування винищувачів F-16.
На Сумщині військові РФ вперше застосували авіабомбу вагою 1500 кг
На Сумщині військові РФ вперше застосували авіабомбу вагою 1500 кг. Її скинули на територію Великописарівської громади. Про це повідомили в 117 бригаді тероборони ЗСУ
Такий боєприпас в порівнянні з іншими має значно більшу силу вибухівки, додають в повідомленні.
Росіяни обстріляли Курахове та Костянтинівку, четверо людей дістали поранення
Російські окупанти завдали ударів по містах Курахове та Костянтинівка на Донеччині. Четверо людей дістали поранення, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та лінію електромережі.
Про це повідомляє прокуратура Донецької області.
"30 березня 2024 року війська держави-агресора вдарили з артилерії по Кураховому. Ворожі снаряди поцілили по житлових будинках, де мешкають цивільні. Дві жінки 53 й 77 років та 60-річний чоловік, які перебували на території своїх домогосподарств, отримали контузії, мінно-вибухову травму й осколкове поранення", — йдеться у повідомленні.
Також за даними прокуратури, російська армія зі ствольної артилерії обстріляла приватний сектор міста Костянтинівка. Поранення дістала 75-річна жінка, її доставлено до лікарні.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Київ та низка областей — відбій повітряної тривоги.
Армія РФ обстріляла Станіслав на Херсонщині: поранений чоловік
Російські військові 30 березня обстріляли Станіслав Херсонської області. Травмований місцевий житель. Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Повідомляється, що снаряд армії РФ впав біля воріт його будинку та розірвався. 65-річний чоловік отримав уламкові поранення. Він самостійно звернувся за медичною допомогою.
Київ та низка областей — повітряна тривога. У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
Росія щомісяця набирає 30 тисяч нових солдатів для війни проти України — британська розвідка
До лав російської армії щомісяця долучаються близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє владі РФ покривати свої втрати та продовжувати війну проти України.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.
Зокрема у британській розвідці зазначають, що російські війська "продовжували поступове просування на захід від Авдіївки". Там також припускають, що наприкінці березня 2024 року росіяни могли взяти під контроль два села – Тоненьке та Орлівка.
"Росія продовжує атакувати кілька інших точок на лінії фронту, але за останні тижні досягла незначного прогресу", – йдеться у повідомленні.
У розвідці додали, що "Росія має значну кількісну перевагу, зокрема, у техніці та боєприпасах".
"Ймовірно, щомісяця вона (РФ — ред.) набирає приблизно 30 тисяч додаткових солдатів і, швидше за все, може продовжувати зазнавати втрат та продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил", – йдеться у повідомленні.
У п'ятиповерхівці Білої Церкви на Київщині стався вибух. Є загибла
У житловому будинку Білої Церкви на Київщині стався вибух в одній із квартир. Одна людина загинула.
Про це повідомляє поліція області.
Речниця ДСНС Київщини Рубан повідомила Суспільному, що, попередньо, врятували дитину та знайшли тіло загиблої жінки. Триває розбір завалів.
За її словами, вибух стався на третьому поверсі та пошкодив балкони на третьому, четвертому та першому поверхах. У ДСНС уточнили, що вибухнув невстановлений предмет. З другого по п'ятий поверх зруйновані залізобетонні перекриття.
Чеська ініціатива: В Естонії заявили, що грошей на закупівлю боєприпасів для України все ще бракує
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що попри те, що низка держав вже внесла кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів для України за ініціативою Чехії, грошей все ще не вистачає.
Заяву глави естонського оборонного відомства цитує ERR.
За словами Певкура, у світі є місця, де можна купити ці боєприпаси, але питання у грошах.
"Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На цей час можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів", — сказав міністр оборони Естонії.
Він додав, що суму, якої бракує, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. При цьому Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо.
"Дуже багато залежить від того, що нам потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там можна дістати (снаряди — ред.), але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання: все це треба перевірити", — пояснив Певкур.
Незабаром Рада має ухвалити закон про посилення відповідальності за домашнє насильство — МВС
У Міністерстві внутрішніх справ України поінформували, що законопроєкт №8329, який посилює відповідальність за вчинення насильства щодо жінок і домашнє насильство, незабаром винесуть на розгляд Верховної ради для ухвалення в цілому.
У відомстві нагадали, що 20 червня 2022 року Верховна рада ратифікувала "Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами", відому як "Стамбульська конвенція". Відповідно до неї, Україна взяла на себе низку зобов'язань щодо приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до її положень. Зокрема, це стосується і належного розслідування фактів насильства та притягнення кривдників до відповідальності. 1 листопада того ж року "Стамбульська конвенція" набула чинності.
"У 2023 році Нацполіція зареєструвала понад 291 тисячу фактів домашнього насильства. Це на 20% більше, ніж у 2022-му. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень збільшилась на 80% (з 1498 до 2701). Окрім того, виявлено на 36% більше адміністративних правопорушень", — йдеться у повідомленні.
При цьому, за прогнозами Аналітичного центру МВС на 2024 рік очікується збільшення кількості адміністративних правопорушень до 21%, а кримінальних до 30%.
"Упродовж лише двох місяців 2024 року в Україні зареєстровано на 56% більше кримінальних правопорушень пов’язаних з домашнім насильством. Динаміка росту серед адміністративних правопорушень менша, на 21% більше, ніж у 2023 році", — пояснили у МВС.
І наголосили, що ініційованим МВС та парламентарями законопроєктом № 8329 пропонується посилити відповідальність за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі, розгляд якого в цілому відбудеться незабаром.
22 листопада 2023 року Верховна рада прийняла за основу законопроєкт №8329 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами ("Стамбульська конвенція").
Російські окупанти обстріляли Красногорівку, дві людини загинуло, одна дістала поранення
Російські війська 30 березня вдарили по місту Красногорівка на Донеччині. Внаслідок артилерійського обстрілу загинули дві людини, ще одна дістала поранення.
Про це повідомляє прокуратура Донецької області.
"30 березня 2024 року російська армія обстріляла з артилерії місто Красногорівку. В епіцентрі уражень опинився приватний сектор із щільною житловою забудовою. Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків", — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі додали, що 50-річна донька загиблого зазнала дістала осколкові поранення та мінно-вибухову травму, її доставили до лікарні.
Також за даними відомства, внаслідок обстрілу загинула 70-річна жінка. НА момент російського удару вона знаходилась у власній оселі.
Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
У Міненерго розповіли, як співпрацюють з європейським енергоринком у системі ENTSO-E
Відтоді, як Україна стала повноправною учасницею європейської енергосистеми ENTSO-E, яка дозволяє імпортувати електрику обсягом до 1,7 ГВт, ще не було жодного випадку, щоб наша держава запросила такий обсяг для власних потреб.
Про у коментарі Суспільному розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.
"Відколи в нас дозволений імпорт цього обсягу (електроенергії — ред.), ми ніколи її не вибирали. Навіть зараз, коли в нас були обстріли та значні пошкодження. Водночас ми працюємо постійно з нашими партнерами для того, щоб збільшувати можливості як імпорту, так і експорту. Для цього потрібна і наша технічна підготовка, і технічна спроможність наших країн-сусідів, з якими, в принципі, відбувається цей обмін електроенергією. Тому ми активно над цим працюємо, і це є, в принципі, частиною, продовження нашої повної інтеграції в європейську енергосистему", — сказала урядовиця.
За її словами, енергетичні системи європейськи держав наразі продовжують об'єднуватися.
"Збільшення цього, можливості імпорту та експорту електрики — це є однією з тих цих цілей, які країни, які об'єднуються, ставлять собі за мету", — сказала Гринчук.
На запитання, наскільки значним може бути збільшення кількості електроенергії, яку Україна зможе імпортувати, посадовця відповіла, що наразі немає "конкретних цифр" із цього приводу, а переговори щодо цього тривають.
"Це все процес, але ці переговори ведуться і міністр енергетики Герман Галущенко особисто постійно зі своїми колегами міністрами із Єврокомісією обговорює ці питання тому, в принципі, партнери йдуть нам завжди на зустріч та за потреби завжди збільшують цю можливість. Йдеться не тільки про імпорт, а й можливість участі в інших європейських механізмах, для того щоби підтримати нашу енергетику як частину вже об'єднаної європейської енергосистеми", — пояснила Гринчук.
"У Харкові складна ситуація". В "Укренерго" розповіли, де наразі діють обмеження електропостачання
Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький поінформував, що ситуація з енергопостачанням у Харкові після російських повітряних атак залишається складною, там тривають відновлювальні роботи.
Про це Володимир Кудрицький розповів в ефірі телемарафону "Єдині Новини".
"Сьогодні диспетчерський центр "Укренерго" також вів обмеження в цій області. Вони, оскільки вихідні, менше, ніж учора, але зберігаються. Також дещо обмежено електропостачання промисловості в Дніпропетровській області, зокрема в Криворізькому енерговузлі. На Хмельниччині та Одещині на сьогодні обмежень немає", — сказав Кудрицький.
Він також попросив споживачів користуватися інформацією про стан енергосистеми, і зокрема можливі відключення світла, виключно з офіційних джерел: майданчиків в соцмережах "Укренерго", Міненерго та місцевих обленерго.
Зеленський звільнив Шефіра, низку позаштатних радників і уповноважену з питань волонтерства
Володимир Зеленський сьогодні, 30 березня, звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України.
Відповідний указ №207/2024 опубліковано на сайті Офісу президента.
"Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника президента України", — йдеться в указі.
Шефір перебував на посаді першого помічника глави держави з 21 травня 2019 року.
Крім цього, згідно з указами №210/2024, №211/2024 та № 212/2024, та від 30 березня, Зеленський звільнив Михайла Радуцького, Сергія Трофімова та Олега Устенка від виконання обов'язків своїх позаштатних радників.
Радуцький став позаштатним радником президента 30 липня 2019 року.Трофімов був радником Зеленського з 4 листопада 2020 року. Устенко був радником глави держави з 28 травня 2019 року.
Також указом №209/2024 Володимир Зеленський 30 березня звільнив Наталію Пушкарьову від виконання обов'язків уповноваженого глави держави з питань волонтерської діяльності.
Пушкарьова перебувала на посаді уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності з 4 грудня 2019 року.
Указом №208/2024 глава держави звільнив Альону Вербицьку з посади радника – уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України.
Вербицьку було призначено на посаду 13 жовтня 2021 року.
РФ обстріляла Миропільску та Кириківську громади на Сумщині: є пошкодження
Через обстріл армії РФ 29 березня на Сумщині пошкоджено дитячий садочок, 9 приватних будинків та непрацюючу ферму. Про це Суспільному повідомили у Нацполіції Сумщини.
В результаті обстрілу села Запсілля Миропільської громади пошкоджено дитячий садочок та одне приватне домоволодіння.
Внаслідок авіаудару по селу Іванівка Кириківської громади Охтирського району пошкоджено 8 приватних домоволодінь та непрацюючу ферму.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження "Порушення законів та звичаїв війни".
Зеленський звільнив кількох радників президента
На сайті Офісу президента з'явились укази про звільнення:
- першого помічника президента Сергія Шефіра;
- позаштатного радника президента Олега Устенка;
- радника Сергія Трофімова;
- позаштатного радника президента Михайла Радуцького;
- уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової;
- уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької.
На Луганщині окупанти почали нову хвилю примусової мобілізації — Лисогор
У захоплених населених пунктах Луганщини російська окупаційна влада розпочала нову хвилю примусової мобілізації. Призиватимуть також й 18-річних юнаків.
Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
"Весняну хвилю примусової мобілізації у так званій "ЛНР" розпочали з призову осіб чоловічої статі 1994-2006 років народження. Тих, кому у минулому або поточному році виповнилося 18 років, знайдуть швидко, бо особисті дані молоді окупанти збирали упродовж цих двох років, зокрема, через навчальні заклади. Їхнє місцеперебування відомо", — написав він.
За його інформацією, так зване "міністерство внутрішніх справ ЛНР" має наказ силоміць доставляти чоловіків, які не з'являються у "військкомати". Чергова хвиля примусової мобілізації триватиме з квітня по липень 2024 року.
На Донеччині від обстрілів з боку армії РФ загинула людина
Протягом 29 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинула одна людина у Максимільянівці. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 29 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Максимільянівці", — написав він.
Армія РФ вночі вдарила двома ракетами по Селидовому
Вночі 30 березня російські окупаційні війська вдарили двома ракетами "С-300" по Селидовому на Донеччині. Загиблих та поранених немає. Про це повідомила пресслужба Селидівської міської військової адміністрації.
"Сьогодні, 30 березня, приблизно о 00.25 російські війська обстріляли Селидове двома ракетами С-300". Загиблих та постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби МВА, ракетним ударом пошкоджені 15 приватних житлових будинків та лінія електропередач.