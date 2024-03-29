У Міненерго розповіли, як співпрацюють з європейським енергоринком у системі ENTSO-E

Відтоді, як Україна стала повноправною учасницею європейської енергосистеми ENTSO-E, яка дозволяє імпортувати електрику обсягом до 1,7 ГВт, ще не було жодного випадку, щоб наша держава запросила такий обсяг для власних потреб.

Про у коментарі Суспільному розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"Відколи в нас дозволений імпорт цього обсягу (електроенергії — ред.), ми ніколи її не вибирали. Навіть зараз, коли в нас були обстріли та значні пошкодження. Водночас ми працюємо постійно з нашими партнерами для того, щоб збільшувати можливості як імпорту, так і експорту. Для цього потрібна і наша технічна підготовка, і технічна спроможність наших країн-сусідів, з якими, в принципі, відбувається цей обмін електроенергією. Тому ми активно над цим працюємо, і це є, в принципі, частиною, продовження нашої повної інтеграції в європейську енергосистему", — сказала урядовиця.

За її словами, енергетичні системи європейськи держав наразі продовжують об'єднуватися.

"Збільшення цього, можливості імпорту та експорту електрики — це є однією з тих цих цілей, які країни, які об'єднуються, ставлять собі за мету", — сказала Гринчук.

На запитання, наскільки значним може бути збільшення кількості електроенергії, яку Україна зможе імпортувати, посадовця відповіла, що наразі немає "конкретних цифр" із цього приводу, а переговори щодо цього тривають.

"Це все процес, але ці переговори ведуться і міністр енергетики Герман Галущенко особисто постійно зі своїми колегами міністрами із Єврокомісією обговорює ці питання тому, в принципі, партнери йдуть нам завжди на зустріч та за потреби завжди збільшують цю можливість. Йдеться не тільки про імпорт, а й можливість участі в інших європейських механізмах, для того щоби підтримати нашу енергетику як частину вже об'єднаної європейської енергосистеми", — пояснила Гринчук.