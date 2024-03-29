29 березня — 765 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Зеленський заявив, що Росія готує новий наступ у травні-червні, а Україні для підготовки потрібна допомога.
- Прем'єр-міністр України Шмигаль зустрівся з польським колегою у Варшаві.
- Комітет Ради розглянув майже 90% законопроєкту про мобілізацію.
- Київ скликав екстрене засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів через останні атаки РФ.
- Німеччина передала Україні новий пакет допомоги.
Відбулись позитивні зрушення у ставленні Індії до війни Росії проти України — Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який 29 березня перебуває у Нью-Делі з візитом, заявив, що є зміни в ставленні Індії до повномасштабної війни РФ проти України.
Про це дипломат повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Нещодавня розмова президента України та прем'єра Індії та моя присутність сьогодні в Нью-Делі — наочні свідчення цих змін", — зазначив Кулеба.
За словами глави МЗС, "можливо, нам в Україні хотілося б, аби ці зміни були швидшими, яскравішими, але в Індії своя зовнішня політика, свої інтереси".
"Утім, якщо порівняти стан наших відносин у перший рік повномасштабної війни та зараз, то відбулися позитивні зрушення", — підкреслив дипломат.
Кулеба розповів, що мав сьогодні відверту і детальну розмову зі своїм колегою Субраманьямом Джайшанкаром, під час якої сторони домовилися, що завдання номер один — повернути рівень співробітництва у торгівлі, політичній сфері на довоєнний.
Як інші завдання, глава МЗС назвав доручення в межах міжурядової комісії працювати над новими проєктами й програмами, аби вивести відносини на новий рівень, а також обговорення Формули миру.
Дипломат пояснив: "Тут важлива не лише участь самої Індії, а й участь тих держав, які будуть у Формулі миру, коли побачать, що там є Індія".
На переконання Кулеби, Індія усвідомлює, що відносини з Україною мають велике майбутнє, та побачила Київ як важливого партнера, що є дуже важливою новиною і зміною позиції.
"Багато в чому ми одне одного дуже-дуже добре розуміємо, особливо в питанні кордону, тому що індійський кордон теж ставиться під сумнів і вони, так само як і ми, мертво й залізобетонно стоять на позиції, що кордони є недоторканними. Тому точок дотику дуже багато", — додав глава МЗС.
На Донеччині від російського обстрілу загинула жінка у селі Максимільянівка
Сьогодні 29 березня внаслідок російського обстрілу у Покровському районі Донеччини на подвір'ї власного будинку загинула літня жінка. Про це повідомила Суспільному Донбас речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.
"Сьогодні 29 березня окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл села Максимільянівка Покровського району. Від атаки армії РФ на власному подвір'ї загинула жінка 75 років", — повідомила Анастасія Мєдвєдєва.
Мєдвєдєва додала, що вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки армії РФ — Генштаб
Сили оборони України відбили дві атаки армії РФ в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового, Запорізької області.
Про це сьогодні, 29 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
"На Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, здійснила дві безуспішні атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області", — йдеться в повідомленні.
Також у Генштабі зазначили, що армія РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхів, Новоданилівка та Роботине, Запорізької області.
Окрім цього, російських артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Запорізької області, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я та Щербаки.
На окупованих територіях України росіяни встановили понад 2 000 своїх веж зв'язку для пропаганди — ГУР
Представник Головного управління розвідки МО Вадим Скібіцький заявив, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни встановили понад 2 тисячі своїх веж мобільних мереж для поширення пропаганди.
Про це генерал-майор повідомив під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024, організованого Центром стратегічних комунікацій.
"Один з методів (РФ — Ред.) — це розширення мереж для того, аби поширити пропаганду. От за цей період часу на окупованих територіях України було розгорнуто та встановлено понад 2 000 веж мобільних мереж Росії", — зазначив Скібіцький.
За словами представника ГУР, на тимчасово окупованих територіях України росіяни повністю контролюють інформаційний простір, використовуючи ретранслятори та інше.
"Це покладено на "Ростех". Там усе програмне забезпечення, повний контроль усіх інформаційних потоків, які там є", — пояснив генерал-майор.
Окрім цього, поінформував Скібіцький, окупанти відновили 2 300 культурних об'єктів: театри, кінотеатри, різні студії для нав'язування наративів РФ.
На Донеччині введено стабілізаційні відключення електроенергії — ДТЕК
У Донецькій області введені стабілізаційні відключення електроенергії у низці населених пунктів, через масштабні обстріли енергосистеми України. Про це повідомляє ДТЕК у Донецькій області
"Через масштабні ворожі обстріли енергосистема нашої країни зазнала значних ушкоджень. Через це в Донецькій області введені стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК Укренерго", — йдеться у повідомленні.
Плетенчук: Російські військові збили власний винищувач 28 березня
Російські військові 28 березня збили власний винищувач Су-27 над окупованим Севастополем, підтвердив речник ВМС Плетенчук.
Зеленський звільнив двох заступників Єрмака
Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників керівника ОП. Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави.
Натомість Зеленський на заміну призначив Олену Ковальську та Ірину Мудру.
Зеленський погодив кандидатуру Данілова на посаду посла в Молодві
Президент Зеленський погодив призначення екссекретаря РНБО Данілова на посаду посла України в Молдові, повідомив він у вечірньому відеозверненні.
Україна у березні отримала близько 9 млрд доларів зовнішнього фінансування — Мінфін
До загального фонду Державного бюджету в березні надійшло близько 9 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів.
Як зазначили у відомстві, серед донорів:
- ЄС — 4,9 мільярда доларів (пільгове фінансування);
- Канада — 1,5 мільярда доларів (пільгове фінансування);
- Японія — 1,1 мільярда доларів (пільгове фінансування);
- МВФ — 880 мільйонів доларів (пільгове фінансування);
- Велика Британія — 515 мільйонів доларів (пільгове фінансування).
У Мінфіні вказали, що у 2024 році зовнішнє фінансування України сягає 10,1 мільярда доларів, а загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ мовиться про 83,7 мільярда доларів.
"Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків Держбюджету", — пояснили в міністерстві.
Міський голова Одеси Труханов повідомив про п'ятьох травмованих через російську атаку по місту. Серед них — троє дітей віком 10, 12 та 15 років, розповіла Суспільному начальниця пресцентру Сил оборони півдня Гуменюк.
Муравейник про ефективність рейдів РДК і захист північного кордону України
Керівник аналітичного відділу фонду "Повернись живим" Антон Муравейник звернув увагу на те, що внаслідок березневих рейдів російських добровольців в Бєлгородську та Курську області створена нестабільна ситуація вздовж кордону з Чернігівською та Сумською областями. Там збільшена щільність російських військ. Є питання, чи зможе тепер Україна ефективно обороняти цю ділянку.
Про це він сказав у проєкті Суспільного "Ремовська Інтерв’ю".
Кордон Чернігівської та Сумської областей довгий час був збалансований, зазначає аналітик. І з української, і з російської сторони там перебували підрозділи, які фактично здійснювали посилення ділянки держкордону. Не йшлося про наступи чи активні дії. Бойові дії тривали щодня: диверсійні дії з обох сторін, обстріли з озброєння піхотного рівня, мінометів, СПГ тощо. Але щільність військ з обох сторін була низькою.
"Після дій, які відбулися кілька тижнів тому на Бєлгородщині та біля Курської області вони внесли дисбаланс, Росія підтягнула резерви на цей напрямок. І зараз постає питання, наскільки ця ділянка фронту збалансована і на чию користь тепер, коли активні бойові дії російських добровольців там припинилися", — додає Муравейник.
Чернігівщина і Сумщина зараз в зоні ризику, на думку Муравейника. За бажання і за більш оперативного розгортання російських сил і засобів, якщо вони це зроблять раніше, ніж ЗСУ, то матимуть перевагу, якщо захочуть створити якусь нову історію наступу за цими напрямками.
"Із хороших новин — ми там будуємо укріплення. Проблема в тому, що в укріпленнях має хтось бути. Чи зможемо ми забезпечити таку щільність військ на цьому напрямку — невідомо. Зокрема й тому ми продовжуємо мобілізацію, створюються нові частини і підрозділи. Навколо цього також дуже багато дискусій", — підкремлив експерт.
Муравейник не став коментувати, яка була користь від операцій російських добровольців. "Будь-яку ситуацію треба оцінювати на різних рівнях. На тактичному рівні є плюс, бо росіянам довелося перекинути частину своїх резервів з одного напрямку на нинішній. Я не знаю, які стратегічні цілі ставилися. Мені здається, стратегічні завдання виконані далеко не всі. Питання також у тому, як на це реагує міжнародна спільнота і наші ключові партнери зокрема", — відповів аналітик.
Доставка снарядів для України у межах чеської ініціативи вже розпочалася — глава МЗС Польщі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що постачання боєприпасів для України у межах чеської ініціативи вже розпочалося.
Про це дипломат повідомив 29 березня у Сілезії, передає Wnp.pl.
"Той факт, що вона (ініціатива Чехії — Ред.) вже отримала тверді обіцянки підтримки, підкріплені грошима, і що транспортування вже організується, означає, що ми відчуваємо тягар відповідальності за допомогу Україні у її боротьбі з російським вторгненням", — зазначив Сікорський.
Аналітик Антон Муравейник: "Ми програємо, якщо не вирішимо три моменти"
Керівник аналітичного відділу фонду "Повернись живим" Антон Муравейник вважає, що Україна програє, якщо не розв'яже три питання: неспроможність держави зібрати людей для ведення бойових дій, тотальне виснаження ЗСУ і нерозуміння в населення, що вже не буде так, як було до війни.
Про це він сказав у проєкті Суспільного "Ремовська Інтерв’ю".
"Я думаю, що ми зараз перебуваємо в місці і етапі, коли чітко вираженими є кілька моментів. З одного боку, військо виснажене. Це факт. У нас не відбувається достатнього рівня мобілізації, щоби замінити людей, які вже понад два роки перебувають у зоні бойових дій", — пояснив перше нагальне питання Муравейник.
Другий факт, на думку аналітика, полягає в тому, що у держави на сьогодні не вистачає спроможностей до акумулювання достатнього рівня людського ресурсу для ведення бойових дій.
Третя проблема в тому, що більшість людей тотально не готові до того, що вже не буде того життя, яке в них було раніше.
"У більшості населення України стадія неприйняття. Вони тримаються всіма силами за минуле життя. Минулого життя вже не буде, ми його не повернемо. Життя буде тепер інакшим. Але це дуже сильно стримує людей — не тільки доєднуватися до Збройних сил, це загалом про готовність до того, що буде далі. Бо далі буде складно. Якщо ми не вирішимо ці три моменти, то ми скоріше програємо. І ми до цього впевнено ідемо, на жаль. На фронті ситуація дуже непроста", — підсумовує Антон Муравейник.
Він вважає негативним чинником те, що так довго не приймають новий закон про мобілізацію. Люди на фронті виснажені, Муравейник знає це від колег, які постійно відвідують зону бойових дій. Що довше бійці ЗСУ будуть у таких умовах, то складніше їм буде повернутися у цивільне життя.
Головнокомандувач армії США оцінив можливість Росії розпочати новий наступ проти України
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун поставив під сумнів здатність РФ організувати новий великий наступ проти України.
Про це генерал повідомив у коментарі Defence One.
"Не знаю, чи росіяни зможуть організувати великий наступ. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на те, що сталося минулого року", — зазначив Браун.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів підкреслив, що окупанти кинули багато сил, особового складу, систем озброєння та транспорту, аби досягти того, що вони мають на сьогодні.
"І, як я б сказав, це майже м'ясорубка", — наголосив американський генерал.
Водночас Браун закликав до швидкого схвалення оборонної допомоги Україні з боку США, адже існує варіант, що ЗСУ зіткнуться з продовженням російського артилерійського обстрілу в майбутньому.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що нині ситуацію на фронті вдалося стабілізувати після зимового загострення. Глава держави вказав, що РФ, ймовірно, готує новий наступ, який може відбутися наприкінці травня або у червні.
В Одесі через падіння уламків отримали три людини
В Одесі через падіння уламків поранення отримали троє людей, серед них — двоє дітей віком 10 та 15 років, їх усіх госпіталізували з легкими пораненнями, уточнив керівник ОВА Кіпер. У Повітряних силах повідомили, що РФ по Одесі спрямувала дві керовані авіаційні ракети Х-59.
В Одесі через уламки збитих російських ракет травмувалася 15-річна дитина, її госпіталізували, повідомив керівник ОВА Кіпер. За його словами, по місту з Чорного моря випустили дві керовані ракети, сили ППО збили їх. Наслідки атаки ще уточнюють.
МАГАТЕ не надають доступ для перевірки інформації про присутність військової техніки РФ в одному з турбінних залів ЗАЕС
Експерти МАГАТЕ, які працюють на окупованій Запорізькій АЕС, через відсутність доступу не можуть потрапити до всіх зон станції, аби перевірити інформацію про присутність російських військових та техніки в одному з турбінних залів атомної станції.
Також команда агенства повідомила, що протягом останнього тижня експерти продовжували щодня чути вибухи на різних відстанях від станції.
Зазначається, що експертам агенства досі не забезпечили своєчасний та належний доступ до всіх зон, важливих для ядерної безпеки, включаючи деякі частини турбінних залів, ізолювальні ворота водойми-охолоджувача ЗАЕС та відкритий розподільний пункт 330 кВ на сусідній Запорізькій ТЕС. "МАГАТЕ відомо про повідомлення в соціальних мережах і зображення, пов’язані з присутністю військ і техніки в одному з турбінних залів ЗАЕС. Про наявність таких автомобілів у турбінних залах ЗАЕС гендиректор повідомляв у попередніх звітах", — йдеться у звіті агенції. У пресрелізі МАГАТЕ від 28 березня також йдеться про те, що експерти агентства, які перебувають на майданчику, протягом останнього тижня щодня чули вибухи на різних відстанях від станції. "За словами експертів, кілька разів звуки лунали поблизу станції, імовірно, від артилерійського вогню. В ніч проти 22 березня та вчора (27 березня – ред.) було чути вогонь стрілецької зброї неподалік. Крім того, вчора на місці спрацював сигнал авіаційного нальоту, що відклало запланований візит команди МАГАТЕ на сховище сухого відпрацьованого палива ЗАЕС до кінця дня», – йдеться в тексті.
Фахівці МАГАТЕ повідомили, що цього тижня не зафіксували витоків рідини чи слідів борної кислоти.
В Одесі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В Одеській області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракети у напрямку Одеси.
Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку — Зеленський
Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку, повідомив президент Володимир Зеленський під час першого засідання РНБО після зміни секретаря.
"Я хочу передусім подякувати Олексію Мячеславовичу. Дякую вам, Олексію Мячеславовичу, за ці роки роботи — потужної, професійної. Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку, на напрямку дипломатичному", — сказав Зеленський.
26 березня Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО та призначив замість нього Олександра Литвиненка, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки.
"Розпочинаємо оновлену роботу Ради національної безпеки і оборони України" — Зеленський назвав п'ять напрямків
Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок "оновленої роботи" Ради національної безпеки і оборони після зміни секретаря РНБО та назвав п'ять напрямків роботи:
- "Більше прогнозованості" — посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека;
- Виконання поточних завдань системи РНБО, зокрема продовження санкційної політики;
- "Доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації";
- Кібербезпека, захист від російських дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері;
- Робота Ставки, проєкти рішень та контроль їхнього виконання.
"Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства", — підсумував Зеленський.
До України повернули тіла 121 загиблого військового
До України вдалось повернути тіла 121 загиблого військовослужбовця, повідомили в Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими.
Зокрема, репатріювали 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 — загиблих військових з Донецького напрямку та двох — із Запорізького напрямку.
Тіла та останки перевезуть до визначених держустанов для встановлення осіб. Після ідентифікації їх передадуть родинам для гідного поховання.
У деяких регіонах унаслідок російської атаки застосовані аварійні відключення
У Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях є пошкодження енергетичної інфраструктури унаслідок нічних обстрілів РФ. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
У Міненерго повідомили, що вночі Росія обстріляла об’єкти теплової генерації на Дніпропетровщині, а також завдала удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області, внаслідок чого є пошкодження обладнання. Також унаслідок ударів по об’єктах генерації у Дніпропетровcькій, Черкаській та Кіровоградській областях є пошкодження обладнання.
Україна та США підписали угоду про відтермінування виплат за держборгом — Мінфін
Україна та Сполучені Штати уклали двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Документ підписали міністр фінансів Сергій Марченко та посолка США в Україні Бріджит Брінк. Укладання зазначеної угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн "Групи семи" G7 та Паризького клубу.
За словами Марченка, підписання даної угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер.
В небі над Україною знищено 58 "шахедів" і 26 ракет — Повітряні сили
Під час чергової масованої повітряної атаки України з боку Росії, вночі 29 березня, було знищено 26 ракет різних типів та 58 ударних дронів типу Shahed-136/131".
Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"У ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА", — йдеться у дописі Олещука.
Загалом Росія застосувала 99 засобів повітряного нападу:
- 60 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область — РФ);
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область — РФ);
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (ТОТ Крим);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область — РФ);
- 4 крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область — РФ);
- 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (з одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс — РФ).
В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:
- 58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
- 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59;
- 4 крилаті ракети "Іскандер-К".
За словами Олещука, до відбиття ракетно-авіаційного удару залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби ЗСУ.
Ціллю Росії під час ракетної атаки 29 березня були об'єкти генерації електроенергії — Галущенко
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ціллю Росії під масованого ракетного удару по Україні вночі, 29 березня, зокрема, були об'єкти генерації електроенергії.
Про це Герман Галущенко написав у Facebook.
"Цього разу ворог б’є по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії. Енергетики, рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків", — йдеться у дописі міністра.
В "Укренерго" поінформували, що внаслідок удару з боку РФ, пошкоджень зазнали теплові гідроелектростанції у Центральному та Західних регіонах.
"Наразі на Дніпропетровщині застосовано аварійні відключення світла, а на Харківщині — графіки погодинних відключень" — йдеться у повідомленні.
За добу на війні в Україні армія РФ втратила 820 солдатів — Генштаб
Станом на ранок 29 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 440 790 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 820 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 6922 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13264 (+27) од,
- артилерійських систем – 10991 (+28) од,
- РСЗВ – 1023 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 735 (+6) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),
- крилаті ракети ‒ 2022 (+5),
- кораблі ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14645 (+50) од,
- спеціальна техніка ‒ 1807 (+7)
Дані уточнюються.
Під час ракетної атаки на Україну 29 березня, Польща підіймала авіацію
Через ракетний обстріл України вночі, 29 березня, Польща підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі.
Про це у соцмережі X повідомляє Оперативне командування Польщі.
"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України. Усі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущені", — йдеться у повідомленні.
Також за повідомленням польських військових, це може призвести до підвищення шуму.
"Зверніть увагу, що польські та союзні літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", — повідомили у командуванні.
За добу на фронті відбулось 59 бойових зіткнень з армією РФ — Генштаб
Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 59 бойових зіткнень з російським військом.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 29 березня.
"Загалом, противник завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Також вночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed” та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бобилівка Сумської області; Борова, Куп’янськ Харківської області; Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Миколаївка, Залізне, Часів Яр, Андріївка, Диліївка, Новобахмутівка, Карлівка, Очеретине, Уманське, Бердичі, Красногорівка, Костянтинівка, Антонівка, Старомайорське, Донецької області; Комишуваха, Малинівка, Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на фронті
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських підрозділів на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки в районі населеного пункту Семенівка Донецької області, де окупанти намагались вибити українські підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне де вона за підтримки авіації 22 рази намагалась прорвати оборону.
На Оріхівському напрямку окупанти 8 разів атакували позиції ЗСУ в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.
На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснено 2 атаки на позиції ЗСУ.
Водночас Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів окупантів.
На Івано-Франківщині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляє кореспондентка Суспільного.
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Києві — відбій повітряної тривоги.
У Києві та низці областей — повітряна тривога.
Унаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині є поранений
Унаслідок російської атаки в Кам'янському районі на Дніпропетровщині поранений чоловік, він госпіталізований у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Армія РФ атакувала низку обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області, повідомив керівник ОВА Лисак.
На Черкащиною збили кілька російських безпілотників, повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.
Повітряна тривога в регіоні триває. "Наші оборонці продовжують посилено працювати", — написав Табурець.