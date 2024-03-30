На Донеччині повторно введено стабілізаційні відключення електроенергії — ДТЕК

У Донецькій області другий день поспіль вводять стабілізаційні відключення електроенергії, через масштабні обстріли енергосистеми України, які російські військові завдали у березні.

Про це повідомляє ДТЕК у Донецькій області.

"Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами в березні в Донецькій області введені стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК Укренерго", — повідомляє ДТЕК.

Ознайомитись з графіком відключень можна за посиланням.

Також у пресслужбі ДТЕК Суспільному Донбас повідомили, що відключення охоплюють таку саму частку абонентів, як і під час попередніх обмежень. Наразі невідомо, коли енергозабезпечення населення буде відновлено у повному обсязі.

"Це залежить від вказівок, які ми отримаємо від НЕК Укренерго", — додали у пресслужбі.

Вчора 29 березня, близько 19 години в Донецькій області ввели стабілізаційні відключення. Зранку 30 березня, ці відключення були скасовані.

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