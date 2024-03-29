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Бельгія передасть Києву €100 млн на обслуговування F-16
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Бельгія передасть Києву €100 млн на обслуговування F-16

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100 млн євро від Бельгії Україні для F-16
Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер відвідує своїх бійців, які навчають українських пілотів і техніків F-16, Данія, 18 березня 2024 року. Ludivine Dedonder/X

Бельгія затвердила 25-й пакет допомоги Україні. 100 млн євро виділять на обслуговування винищувачів F-16 у межах авіаційної коаліції.

Про це 29 березня повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що Бельгія у 2024 році планує надати Україні військової допомоги на 611 млн євро.

Заплановано, що F-16 з'являться у небі України в середині літа. Про це повідомляв голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу в сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.

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