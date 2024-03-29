Зеленський звільнив двох заступників Єрмака

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників керівника ОП.

Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави.

Натомість Зеленський призначив Олену Ковальську й Ірину Мудру.

Смирнов обіймав посаду заступника керівника ОП з 10 вересня 2019 року. Дніпров своєю чергою працював з 9 липня 2021 року.

Згідно з інформацією на сайті президента, у Єрмака 10 заступників.

Що відомо про нових заступниць керівника ОП

Олена Ковальська з 2022 року була очільницею Кабінету керівника Офісу президента, також вона членкиня робочої групи при президентові зі створення Трибуналу, що судитиме владу РФ за злочин агресії.

Ірина Мудра з 2022 року була заступницею міністра юстиції. Перед цим працювала на різних посадах в АТ "Державний ощадний банк України". У 2020-2022 роках була директоркою департаменту комплаєнс-контролю та нагляду за дотриманням регуляторних вимог "Ощадбанку".