Армія РФ обстріляла Станіслав на Херсонщині: поранений чоловік

Російські військові 30 березня обстріляли Станіслав Херсонської області. Травмований місцевий житель.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Повідомляється, що снаряд армії РФ впав біля воріт його будинку та розірвався. 65-річний чоловік отримав уламкові поранення. Він самостійно звернувся за медичною допомогою.

Раніше в ОВА повідомляли, що вранці 29 березня 2024 року армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Бериславі на Херсонщині. Поранений чоловік. У нього вибухова травма та поранення руки та ноги.

Також за даними Генштабу, минулої доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів обстріляли понад 10 населених пунктів. Зокрема Тягинку, Іванівку, Херсон та Микільське.

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