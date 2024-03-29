Президент Володимир Зеленський 29 березня повідомив про початок оновленої роботи Ради національної безпеки і оборони України та представив новопризначеного секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Серед пріоритетів подальшої роботи Зеленський зокрема назвав більшу прогнозованість.

"Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", — сказав президент під час засідання.

Також Зеленський наголосив, що оновлена РНБО особливо уважно слідкуватиме за виконанням санаційної політики.

"Третє – доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни", — зазначив він.

Четвертим пріоритетом Зеленський назвав кібербезпеку та інформацію, аби посилити захист від російських дестабілізаційних операцій.

П'ятим пріоритетом президент вважає роботу Ставки.

У вівторок, 26 березня президент Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони. Натомість призначив главою РНБО Олександра Литвиненка, якого перед цим звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки. А СЗР тепер очолюватиме Олег Іващенко, відповідно до указу Зеленського.